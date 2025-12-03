6 побед за 14 лет: ужасающая статистика Симеоне против Барселоны

«Атлетико» под руководством Диего Симеоне уступил каталонцам в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги – 1:3.

Это была 41-я игра аргентинского тренера против «блауграны». За все это время одержано всего шесть побед (менее 15%), 12 раз была зафиксирована ничья, а 23 раза верх взяла «Барселона».

Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года.

Ранее Диего назвал, какой клуб в будущем может возглавить после «Атлетико».