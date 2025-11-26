Симеоне назвал, какой клуб может возглавить после Атлетико

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне накануне поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» поделился, какой клуб хотел бы возглавить после ухода из стана «матрасников».

«Все зависит не только от меня, но в своей тренерской карьере я вполне могу представить, что однажды окажусь во главе «Интера». Уверен, что в какой–то момент это станет реальностью», – отметил Симеоне.

Матч между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером» пройдет сегодня, 26 ноября. Игра состоится на стадионе «Сивитас Метрополитано» в столице Испании, старт запланирован на 22:00 по киевскому времени.