Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 ноября 2025, 05:15 |
Симеоне прокомментировал пятую подряд победу Атлетико

Матрасники одолели Хетафе

Симеоне прокомментировал пятую подряд победу Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал минимальную победу над «Хетафе» в 13–м туре Ла Лиги (1:0). Единственный гол в этом матче был забит на 82–й минуте – Домингуш Дуарте отправил мяч в свои ворота.

– Как вы оцените игру?

– Мы начали очень хорошо, создав три голевых момента за десять минут – забить могли Льоренте, Нико [Гонсалес] и Баэна. Если бы мы были более хладнокровны перед воротами, это принесло бы нам некоторое спокойствие. Ситуация стала усложняться, особенно после травмы Маркоса. Команда плохо адаптировалась к происходящему.

Во втором тайме вышедшие на замену игроки придали нам энергии и бодрости – именно то, что требовалось в игре и в чем нуждалась команда. Я доволен Распадори, потому что после матча с его голом в Лиге чемпионов я не давал ему достаточно игрового времени, чтобы он показал то, чего заслуживает.

Он ждал своего шанса. Он очень хорошо сыграл на правом фланге, у него был шанс забить, и он проделал большой объем работы. Нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, со смирением и верой.

– Вы одержали пять побед подряд.

– Команда работает очень хорошо. Мы идем в турнире так, как хотим. Нам нужна удача, которая также является частью игры, нужно, чтобы она была на нашей стороне. Если бы мы не забили сегодняшний гол, мне бы задавали другие вопросы, – отметил Симеоне.

Президент Ла Лиги Тебас ответил на расследование по Барселоне
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала продлил контракт с Бетисом
Тренер Эльче: «Фол Винисиуса перед голом был очевиден»
Атлетико Мадрид Хетафе Диего Симеоне Ла Лига Маркос Льоренте Нико Гонсалес Джакомо Распадори
Михаил Олексиенко Источник: AS
