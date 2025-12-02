Украинское дерби в Кубке Польши. Гурник одолел Лехию на стадии 1/8 финала
Максим Хлань сыграл против Вьюнника, Царенко и Желизко
Во вторник, 2 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Польши, в котором встретились «Лехия» Гданьск и «Гурник» Забже. Гости одолели соперника со счетом 3:1.
В первом тайме хозяева пропустили дважды за три минуты, но сумели еще до перерыва сократить отставание в счете. Во второй половине игры «Лехия» пыталась восстановить паритет, однако пропустила третий мяч.
В стартовом составе «Гурника» вышел украинский вингер Максим Хлань, который провел на поле весь матч и заработал желтую карточку. Шесть украинцев «Лехии» прекратили свою борьбу в Кубке Польши на стадии 1/8 финала.
Полузащитник Иван Желизко сыграл весь поединок, получив предупреждение в первом тайме. Нападающий Богдан Вьюнник вышел в старте, но на 63-й минуте вместо него на поле появился хавбек Антон Царенко.
Защитник Максим Дячук остался на скамейке запасных, а вратарь Богдан Сарнавский и вингер Кирилл Пашко не попали в заявку команды.
Кубок Польши, 1/8 финала. 2 декабря
Лехия Гданьск – Гурник Забже – 1:3
Голы: Курминовски, 40 – Яницки, 31, Сов, 34, 84
⏱️ 31' | TAK JEST! RAFAŁ NA OTWARCIE! #LGDGÓR 0:1 pic.twitter.com/QmPvy1b1iL— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) December 2, 2025
⏱️ 34' | SZYBCIUTKO! DWAAAAAAAA! 🔥#LGDGÓR 0:2 pic.twitter.com/8cLiNHXk04— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) December 2, 2025
⏱️ 40' | Gol kontaktowy gospodarzy.#LGDGÓR 1:2— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) December 2, 2025
⏱️ 84' | DUBLECIK TEGO GOŚCIA I PODWYŻSZAMY! UZIIIIIII 🙌#LGDGÓR 1:3 pic.twitter.com/kr5OS7l8uu— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) December 2, 2025
🔚 | Idziemy dalej pucharowym szlakiem! Meldujemy się w ćwierćfinale @PZPNPuchar 🫡#LGDGÓR 1:3 pic.twitter.com/l05cwMkt6k— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) December 2, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Богдан Бычков отреагировал на поражение киевлян от Полтавы
Результат матча «Черноморец-2» – «Локомотив» был изменен