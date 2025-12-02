Украинское дерби в Кубке Польши. Гурник одолел Лехию на стадии 1/8 финала

Во вторник, 2 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Польши, в котором встретились «Лехия» Гданьск и «Гурник» Забже. Гости одолели соперника со счетом 3:1.

В первом тайме хозяева пропустили дважды за три минуты, но сумели еще до перерыва сократить отставание в счете. Во второй половине игры «Лехия» пыталась восстановить паритет, однако пропустила третий мяч.

В стартовом составе «Гурника» вышел украинский вингер Максим Хлань, который провел на поле весь матч и заработал желтую карточку. Шесть украинцев «Лехии» прекратили свою борьбу в Кубке Польши на стадии 1/8 финала.

Полузащитник Иван Желизко сыграл весь поединок, получив предупреждение в первом тайме. Нападающий Богдан Вьюнник вышел в старте, но на 63-й минуте вместо него на поле появился хавбек Антон Царенко.

Защитник Максим Дячук остался на скамейке запасных, а вратарь Богдан Сарнавский и вингер Кирилл Пашко не попали в заявку команды.

Кубок Польши, 1/8 финала. 2 декабря

Лехия Гданьск – Гурник Забже – 1:3

Голы: Курминовски, 40 – Яницки, 31, Сов, 34, 84