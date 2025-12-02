Кейн и Месси – лучшие бомбардиры среди игроков в возрасте 30+ лет в 2025

Гарри Кейн опережает на 2 гола Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров топ-30 высших лиг среди игроков в возрасте 30+ лет во всех клубных турнирах в 2025 году.

В активе английского нападающего Баварии 45 голов за клуб в этом году. Месси забил 43 гола за Интер Майами.

Среди игроков в возрасте 30+ лет в десятку лучших также входят Криштиану Роналду (30), Роберт Левандовски (27), Карим Бензема (26) и другие.

Лучшие бомбардиры 2025 года среди игроков в возрасте 30+ лет во всех клубных турнирах топ-30 высших лиг

45 – Гарри Кейн (Бавария), 32 года

43 – Лионель Месси (Интер Майами), 38 лет

32 – Денис Буанга (Лос-Анджелес), 31 год

30 – Криштиану Роналду (Аль-Наср), 40 лет

30 – Паулиньо (Толука), 33 года

28 – Микаэль Исхак (Лех), 32 года

27 – Роберт Левандовски (Барселона), 37 лет

26 – Карим Бензема (Аль-Иттихад), 37 лет

24 – Дино Исламович (Русенборг), 31 год

24 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос), 32 года