Кейн и Месси – лучшие бомбардиры среди игроков в возрасте 30+ лет в 2025
Сколько голов забили легендарные нападающие за свои клубы?
Гарри Кейн опережает на 2 гола Лионеля Месси в списке лучших бомбардиров топ-30 высших лиг среди игроков в возрасте 30+ лет во всех клубных турнирах в 2025 году.
В активе английского нападающего Баварии 45 голов за клуб в этом году. Месси забил 43 гола за Интер Майами.
Среди игроков в возрасте 30+ лет в десятку лучших также входят Криштиану Роналду (30), Роберт Левандовски (27), Карим Бензема (26) и другие.
Лучшие бомбардиры 2025 года среди игроков в возрасте 30+ лет во всех клубных турнирах топ-30 высших лиг
- 45 – Гарри Кейн (Бавария), 32 года
- 43 – Лионель Месси (Интер Майами), 38 лет
- 32 – Денис Буанга (Лос-Анджелес), 31 год
- 30 – Криштиану Роналду (Аль-Наср), 40 лет
- 30 – Паулиньо (Толука), 33 года
- 28 – Микаэль Исхак (Лех), 32 года
- 27 – Роберт Левандовски (Барселона), 37 лет
- 26 – Карим Бензема (Аль-Иттихад), 37 лет
- 24 – Дино Исламович (Русенборг), 31 год
- 24 – Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос), 32 года
These stars are still shining in 2025 🔥 pic.twitter.com/yS0deHlQMB— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) December 2, 2025
