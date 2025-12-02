Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги 2025/26
2 декабря состоится матч 19-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Барселона и Атлетико Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе Камп Ноу в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В таблице чемпионата Испании сине-гранатовые располагаются на первом месте с 34 очками. Матрасники с 31 пунктом идут на четвертой позиции.
В прошлом сезоне коллективы Ханси Флика и Диего Симеоне пересекались четыре раза: две победы Барселоны, ничья и виктория Атлетико.
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
