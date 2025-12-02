Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Барселона
02.12.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Испания
02 декабря 2025, 19:27
62
0

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 19-го тура Ла Лиги 2025/26

02 декабря 2025, 19:27 |
62
0
Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

2 декабря состоится матч 19-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Барселона и Атлетико Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Камп Ноу в Каталонии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Испании сине-гранатовые располагаются на первом месте с 34 очками. Матрасники с 31 пунктом идут на четвертой позиции.

В прошлом сезоне коллективы Ханси Флика и Диего Симеоне пересекались четыре раза: две победы Барселоны, ничья и виктория Атлетико.

Барселона – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Барселона – Атлетико
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Барселона Атлетико Мадрид Барселона - Атлетико смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
