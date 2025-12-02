Барселона забьет, Мбаппе – тоже. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги

Недавно читал такую новость: в «Барселоне» недовольны, что Ямаль стал «магнитом» для негативной реакции фанатов на гостевых матчах команды. Его освистывают, ему кричат с трибун. Это не является критичным, но жизнь в постоянном хейте может замедлить прогресс футболиста и негативно повлиять на его ментальное здоровье. Однако проблема уже есть. Единственный шанс успокоить фанатов соперников – хорошо играть в футбол и не делать лишних громких заявлений. Тогда люди будут концентрироваться на хорошем. Например, на том, что Ямаль – топ-игрок. Может, однажды ему даже будут аплодировать на чужих аренах… А пока Ламин выходит к СМИ и говорит, что мог бы играть за сборную Марокко – но европейский футбол выше по уровню, поэтому он испанец. Теперь его не будет любить целая страна. Не делать громких заявлений пока решительно не получается...

А вот выигрывать матчи для «Барселоны» – вполне. Еще одна такая возможность будет уже сегодня, ведь в Ла Лиге приняли ноу-хау решение сыграть пару матчей 19 тура между поединками 14 и 15. Среди жертв чудо-творцов календаря в том числе «Барселона». Сегодня расскажу, как сыграют свои матчи она и «Реал» и как на этом заработать.

02.12. Барселона – Атлетико, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.73

«Атлетико» изменился – факт. Теперь он больше думает об атаке, меньше времени проводит в защите. Но в основном такие тезисы о команде мы пишем по итогам домашних матчей, где она стабильно забивает 2-3 гола и «Реал» со счетом 5:2 побеждает. В гостевых поединках это старые-добрые мадридцы. Их разница голов в 6 выездных матчах сезона ЛЛ – 7:5. Ни разу не забили 3+. Ни разу не пропустили 3+, а в 5 подряд играх в гостях – максимум мяч. В предыдущем сезоне, чемпионском для «Барселоны», она забила мадридцам дома только гол (1:2). Сейчас будет играть без Фермина и с Педри, который только-только вернулся после травмы. Плюс, Рафинья также далеко не в топ-форме. Лучшей версии «Барсы» мы не увидим сегодня.

Обратите внимание: каталонцы выглядели так себе во всех топ-матчах сезона на данный момент. «ПСЖ» проиграли (1:2), «Реалу» – также (1:2). Неделю назад их разгромили в Лондоне (0:3). Забьет ли «Барселона» в ворота «Атлетико»? Конечно. Дома отличилась во всех поединках сезона, в Ла Лиге – в 19 последовательных матчах в Каталонии, причем в 9 крайних впервые – еще до перерыва. Здесь интриги нет. Но вряд ли после провалов атаки в топ-матчах на этот раз она отметится 3+ голами. Тем более против «Атлетико», который точно не забудет о защите за пределами Мадрида. В ЛЛ «Барселона» трижды подряд забила этому сопернику дома по 1 голу. А теперь сыграет с оппонентом на его 7-матчевой победной серии... В «Атлетико» как никогда легко поверить.

02.12. Барселона – Атлетико, 1 тайм: Х2, кф. 1.61

«Атлетико» – единственная команда сезона Ла Лиги без единого поражения в первых таймах. То есть стабильно хорошо стартует. Даже в начале сезона, когда 2 из 3 матчей заканчивались для коллектива потерей очков, он выглядел плохо именно после перерыва, а не до. Аж в 10 из 14 первых таймов «Атлетико» забил, в 9 из 14 даже не пропустил. И это не то чтобы что-то новое: например, в прошлом сезоне за 4 матча с «Реалом» и «Барселоной» в чемпионате «матрасники» пропустили в дебютных таймах только 1 мяч в сумме. Кто-кто, а они умеют хорошо стартовать. То же самое трудно сказать о «Барселоне», которая пропустила еще до перерыва в 8 из 9 своих последних матчей Ла Лиги. В прошлом туре впервые в ее ворота мяч влетел уже на 1 минуте. Если и заиграет хорошо, то наберет в течение поединка.

02.12. Барселона – Атлетико, Удары в створ: ИТБ2(3.5), кф. 1.71

Почти 5 в среднем наносит мадридская команда за выездной матч Ла Лиги. То есть ей стоит просто выполнить свою норму. Почему будет нетрудно? Из-за каталонцев. Опять же, у нас есть немалая выборка топ-матчей сезона с их участием. «Челси» потревожил Гарсию 6 раз, «Реал» и «ПСЖ» Щенсны – 10 и 7 соответственно. Потому что это не так сложно, когда защита постоянно ошибается. Потеря Мартинеса сильно ударила по «Барселоне»: теперь офсайдная ловушка не работает как следует. Кубарси нужен сильный партнер рядом, а играют Гарсия и Араухо – игрок не того уровня и такой, который не подходит под стиль команды. Эта оборона ненадежна, поэтому у «Атлетико» будут шансы. В такие моменты чаще других будет бить Альварес – а он-то в створ будет попадать.

03.12. Атлетик – Реал Мадрид, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.62

Да, снова мультиголы. Почему-то все говорят, что «Атлетик» проводит плохой сезон. Но нет, нормальный. Просто не справился с отсутствием Нико из-за травмы в какой-то момент. Тот вернулся – и стало лучше, у команды уже только 1 поражение в 4 матчах. Главное: как бы ни играл «Атлетик», защита работает как следует. У команды 17 пропущенных в 14 турах, а без вояжа в Каталонию (глупые ошибки на ровном месте) – 13 в 13. Это до сих пор уровень участия в ЛЧ. В прошлом сезоне этот же «Атлетик» пропустил от тройки лидеров Ла Лиги суммарно только 9 голов в 6 матчах – не так много. В 5 из 6 сыграла наша ставка. То есть вынимал всегда, но 3+ – почти никогда. Потому что тренер команды – Вальверде, который даже в «Барселоне» больше внимания защите, чем атаке, уделял.

«Реал» не в форме. Сыграл вничью три раза подряд в чемпионате, причем ни разу на отрезке не забил 3+. Да и вообще: только в 4 из 14 туров «Реал» не остановился на паре точных ударов по воротам соперников. То есть «сливочные» с Хаби не являются голевой машиной. Нет, забивают свою пару голов – и все, и достаточно. Самый популярный победный счет команды в сезоне – 2:1. То есть даже в хорошие дни «Реал» не разрывает впереди. А сейчас точно на серии из плохих. В Бильбао не будет легче, ведь в сезоне до сих пор никто в его ворота здесь 3+ не забивал. На этой арене наша ставка сыграла в 7 из 9 случаев, начиная с августа. Последний раз в Бильбао «Реал» 3+ забивал – внимание! – в 2013 году. Далее – серия из 13 матчей, в 10 из которых мадридцы отличились либо 1, либо 2 раза.

03.12. Атлетик – Реал Мадрид, Мбаппе забьет, кф. 1.7

На гол «Реала» все-таки закладываемся, а если он будет забивать, то ногами Мбаппе. Килиан недавно имел серию из 3 поединков без голов за клуб – и затем отличился 4 раза в воротах «Олимпиакоса». Потому что игроки такого уровня не молчат слишком долго. В чемпионате француз прервал свою серию без голов на выходных, но забил с пенальти. То есть с игры не отличается уже как месяц – время ставить против этого стрика. Футболисту нужно забить 7 в 6 последних матчах 2025, чтобы побить рекорд самого Роналду по голам/год, так что мотивация как минимум личная у него есть. С Хаби, в отличие от некоторых других звезд, не конфликтует, поэтому готов играть усердно. В конце концов, аж 14 из 29 мячей «Реала» в чемпионате забиты Килианом – в его бомбардирские успехи поверить легко.

03.12. Атлетик – Реал Мадрид, Угловые: Х2, кф. 1.81

Слишком высокий коэффициент на хороший матч по угловым любой топ-команды. У «Реала» нет цели исполнять по 10+ угловых каждую неделю. Но иногда приходится, потому что команда хочет много атаковать, а следствие большого количества подходов к воротам соперника – те самые угловые. А еще Хаби хочет, чтобы «Реал» играл в прессинг, поэтому у оппонентов «сливочных» атак немного – следовательно, и с угловыми негусто. Вот и получается, что мадридцы выиграли по подачам от флажка 11 из 14 своих матчей сезона Ла Лиги, без учета игры с «Сосьедадом» (раннее удаление) – 11 из 13, почти все. А если еще и провальное дерби, худший матч сезона, отбросить, то вообще 11 из 12... Короче, «Реал» – машина для побед по угловым. «Атлетик» в среднем подает немало, но по показателю со старта предыдущего чемпионата даже дома победил только в 11 из 26 случаев.

