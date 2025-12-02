«Нужно сбрасывать мешки с песком». Федорчук – о прошедшем туре в УПЛ

В украинской Премьер-лиге завершился 14-й тур. Осечкой лидера турнирной таблицы «Шахтера» воспользовались ЛНЗ и «Полесье», которые сократили отставание от «горняков». А вот «Динамо» уже четвертый матч кряду разочаровало своих поклонников и теперь киевляне довольствуются лишь седьмым местом. Именно с поражения «бело-синих» сайт Sport.ua начал эксклюзивный разговор об итогах прошедшего игрового дня с тренером, известным футбольным экспертом Олегом Федорчуком.

– Олег Викторович, естественно, что главная сенсация грянула в матче «Динамо» – «Полтава». Или поражения киевлян в данном контексте не есть неожиданностью?

– Это 100% неожиданность. На своей практике и сколько я слежу за футболом, я не помню, чтобы смена тренера в команде не приводила, по крайней мере, как минимум на три-четыре тура, к повышению агрессии, КПД и отношению игроков к делу. Поэтому для меня это сенсация. Причем, не сам результат, а как действовало «Динамо». Даже при счете 0:0 чувствовалось, что динамовцы недорабатывали. По большому счету, у хозяев и голевых моментов не было. Каждый игрок передавал ответственность на партнера. Такое чувство, что команда просто деморализована, она не готова к борьбе.

– «Динамо» обновило собственный антирекорд, проиграв четвертый матч кряду в чемпионате…

– Это говорит о неустойчивости системы. Любой клуб, организация основана на системных отношениях. Поэтому здесь проблема не в тренере, нужно копать глубже. Игорю Костюку сейчас очень тяжело. Мне сложно понять, как в таком коллективе работать. Лидеров нет. Глаза должны за что-то зацепиться. Какую линию команды не возьми, везде проблемы. Это не локальный кризис, а системный.

– А решать проблемы необходимо быстро. Как-то непривычно видеть «Динамо» в середине турнирной таблицы.

– Эти коммунистические подходы, мол, поговорить по-мужски, нужно выбрасывать. Мужчины всегда должны говорить по-мужски, а женщины – по-женски. Нужно избавляться от балласта. Это, как в воздушном шаре, чтобы подняться, нужно сбрасывать мешки с песком, пусть некоторые футболисты не обижаются, но так и необходимо сделать в «Динамо». Клуб несколько лет опускался, а сейчас все рухнуло. Во всех европейских клубах должность спортивного директора чуть ли не ключевая, но только не в «Динамо».

Динамо. Игорь Костюк (на переднем плане)

– На ваш взгляд, зимой стоит ждать глобальной реконструкции?

– Для серьезной реконструкции у руководства, думаю, средств нет. Здесь может быть два варианта: выбрать классного менеджера, то есть тренера, который бы мог принимать кардинальные решения, а не просто руководить тренировочным процессом. И нужно подтягивать собственные резервы. В данной ситуации это может и помочь.

– Игорь Костюк может стать этим тренером-менеджером?

– Если ему дадут такую возможность. Мы же видим, как все началось. До игры с «Полтавой» я говорил, что все будет зависеть от результата. Но после такого поединка шансы уменьшаются в разы. Я хотел бы, чтобы у Костюка получилось. Я испытываю к этому тренеру симпатии. Я, кстати, его помню еще с тех времен, когда он еще в «Локомотиве» занимался, а потом в «Динамо» его пригласил Александр Шпаков. У Костюка много плюсов, как тренерских, так и человеческих, он заслужил на шанс. Но есть один нюанс. Тренер в своем первом матче у руля первой команды дал возможность основным игрокам исправить ситуацию, а они этого сделать не смогли. А это приговор вдогонку Александру Шовковскому – команда не готова физически. До матча с «Полтавой» у Костюка было два дня, он не мог глобально ничего изменить. А вот следующий поединок, это уже будет игра Костюка. Тренер должен подумать о своей карьере.

– Потерял очки и «Шахтер». Вы могли предположить, что «Кривбасс» сможет притормозить «горняков»?

– У «Шахтера» тоже не все гладко. Команда в основном укомплектована бразильцами. А они больше зациклены на еврокубках. Поэтому у донетчан не всегда получается удачно сыграть после матчей на европейской арене.

Но в этом поединке не стоит сбрасывать со счетов и «Кривбасс», особенно его главного тренера. У Патрика ван Леувена абсолютно не пошла работа в «Металлисте 1925», но сейчас в Кривом Роге все наоборот. Это его команда, которая дисциплинировано и четко выполняет указания наставника. Криворожане порой приятно удивляют. Да, гостям чуть-чуть повезло, но это везение еще нужно заслужить. Поэтому «Кривбасс» вправе бороться за призовое место.

УПЛ. Полесье – Заря

– После прошедшего тура, кто для вас главные претенденты на медали?

– В этом вопросе не нужно быть оракулом (улыбается). Конечно же, здесь вырисовываются три команды. Номер один это, безусловно, «Шахтер». На втором месте по шансам я все-таки вижу «Полесье», так как у житомирян неплохой состав и стабильное финансовое положение. А на третьем – ЛНЗ. У черкасской команды, прежде всего, видна тренерская работа.

Кто может еще бросить этим командам вызов? О «Кривбассе» я сказал. «Металлист 1925» притормозил, но они просто так не сдадутся. К сожалению, на сегодняшний день «Динамо» не попадает в эту когорту. Если киевляне запрыгнуть на третье место, то в данном случае, это будет для них удачей. Хотя, можно подумать и бросить все силы на завоевание Кубка Украины, чтобы гарантировать себе участие в еврокубках. Но об этом также могут подумать ЛНЗ, «Металлист 1925» и даже «Буковина».

С точки зрения украинских болельщиков, в чемпионате сейчас хорошая закваска, а вот с точки зрения динамовских фанов – это катастрофа, другого слова здесь не подберешь.

– Благодаря победе «Полтавы» обострилась борьба и в подвале турнирной таблицы. Какие там вы видите расклады?

– Не думаю, что для полтавчан что-то поменялось в глобальном плане. Считаю, что пять команд («Полтава», «Александрия», «Эпицентр», «Рух», «Кудровка») будут до последнего сражаться за выживание. У нас, наверное, впервые за много лет, по сути, нет среднего класса. Пройдена уже почти половина дистанции, а никто не может чувствовать себя спокойно. Это касается, как соперничества внизу турнирной таблицы, так и борьбы за призовые места.

