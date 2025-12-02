«Нужно сбрасывать мешки с песком». Федорчук – о прошедшем туре в УПЛ
Известный эксперт считает, что для «Динамо» будет удачей попасть в тройку призеров
В украинской Премьер-лиге завершился 14-й тур. Осечкой лидера турнирной таблицы «Шахтера» воспользовались ЛНЗ и «Полесье», которые сократили отставание от «горняков». А вот «Динамо» уже четвертый матч кряду разочаровало своих поклонников и теперь киевляне довольствуются лишь седьмым местом. Именно с поражения «бело-синих» сайт Sport.ua начал эксклюзивный разговор об итогах прошедшего игрового дня с тренером, известным футбольным экспертом Олегом Федорчуком.
– Олег Викторович, естественно, что главная сенсация грянула в матче «Динамо» – «Полтава». Или поражения киевлян в данном контексте не есть неожиданностью?
– Это 100% неожиданность. На своей практике и сколько я слежу за футболом, я не помню, чтобы смена тренера в команде не приводила, по крайней мере, как минимум на три-четыре тура, к повышению агрессии, КПД и отношению игроков к делу. Поэтому для меня это сенсация. Причем, не сам результат, а как действовало «Динамо». Даже при счете 0:0 чувствовалось, что динамовцы недорабатывали. По большому счету, у хозяев и голевых моментов не было. Каждый игрок передавал ответственность на партнера. Такое чувство, что команда просто деморализована, она не готова к борьбе.
– «Динамо» обновило собственный антирекорд, проиграв четвертый матч кряду в чемпионате…
– Это говорит о неустойчивости системы. Любой клуб, организация основана на системных отношениях. Поэтому здесь проблема не в тренере, нужно копать глубже. Игорю Костюку сейчас очень тяжело. Мне сложно понять, как в таком коллективе работать. Лидеров нет. Глаза должны за что-то зацепиться. Какую линию команды не возьми, везде проблемы. Это не локальный кризис, а системный.
– А решать проблемы необходимо быстро. Как-то непривычно видеть «Динамо» в середине турнирной таблицы.
– Эти коммунистические подходы, мол, поговорить по-мужски, нужно выбрасывать. Мужчины всегда должны говорить по-мужски, а женщины – по-женски. Нужно избавляться от балласта. Это, как в воздушном шаре, чтобы подняться, нужно сбрасывать мешки с песком, пусть некоторые футболисты не обижаются, но так и необходимо сделать в «Динамо». Клуб несколько лет опускался, а сейчас все рухнуло. Во всех европейских клубах должность спортивного директора чуть ли не ключевая, но только не в «Динамо».
– На ваш взгляд, зимой стоит ждать глобальной реконструкции?
– Для серьезной реконструкции у руководства, думаю, средств нет. Здесь может быть два варианта: выбрать классного менеджера, то есть тренера, который бы мог принимать кардинальные решения, а не просто руководить тренировочным процессом. И нужно подтягивать собственные резервы. В данной ситуации это может и помочь.
– Игорь Костюк может стать этим тренером-менеджером?
– Если ему дадут такую возможность. Мы же видим, как все началось. До игры с «Полтавой» я говорил, что все будет зависеть от результата. Но после такого поединка шансы уменьшаются в разы. Я хотел бы, чтобы у Костюка получилось. Я испытываю к этому тренеру симпатии. Я, кстати, его помню еще с тех времен, когда он еще в «Локомотиве» занимался, а потом в «Динамо» его пригласил Александр Шпаков. У Костюка много плюсов, как тренерских, так и человеческих, он заслужил на шанс. Но есть один нюанс. Тренер в своем первом матче у руля первой команды дал возможность основным игрокам исправить ситуацию, а они этого сделать не смогли. А это приговор вдогонку Александру Шовковскому – команда не готова физически. До матча с «Полтавой» у Костюка было два дня, он не мог глобально ничего изменить. А вот следующий поединок, это уже будет игра Костюка. Тренер должен подумать о своей карьере.
– Потерял очки и «Шахтер». Вы могли предположить, что «Кривбасс» сможет притормозить «горняков»?
– У «Шахтера» тоже не все гладко. Команда в основном укомплектована бразильцами. А они больше зациклены на еврокубках. Поэтому у донетчан не всегда получается удачно сыграть после матчей на европейской арене.
Но в этом поединке не стоит сбрасывать со счетов и «Кривбасс», особенно его главного тренера. У Патрика ван Леувена абсолютно не пошла работа в «Металлисте 1925», но сейчас в Кривом Роге все наоборот. Это его команда, которая дисциплинировано и четко выполняет указания наставника. Криворожане порой приятно удивляют. Да, гостям чуть-чуть повезло, но это везение еще нужно заслужить. Поэтому «Кривбасс» вправе бороться за призовое место.
– После прошедшего тура, кто для вас главные претенденты на медали?
– В этом вопросе не нужно быть оракулом (улыбается). Конечно же, здесь вырисовываются три команды. Номер один это, безусловно, «Шахтер». На втором месте по шансам я все-таки вижу «Полесье», так как у житомирян неплохой состав и стабильное финансовое положение. А на третьем – ЛНЗ. У черкасской команды, прежде всего, видна тренерская работа.
Кто может еще бросить этим командам вызов? О «Кривбассе» я сказал. «Металлист 1925» притормозил, но они просто так не сдадутся. К сожалению, на сегодняшний день «Динамо» не попадает в эту когорту. Если киевляне запрыгнуть на третье место, то в данном случае, это будет для них удачей. Хотя, можно подумать и бросить все силы на завоевание Кубка Украины, чтобы гарантировать себе участие в еврокубках. Но об этом также могут подумать ЛНЗ, «Металлист 1925» и даже «Буковина».
С точки зрения украинских болельщиков, в чемпионате сейчас хорошая закваска, а вот с точки зрения динамовских фанов – это катастрофа, другого слова здесь не подберешь.
– Благодаря победе «Полтавы» обострилась борьба и в подвале турнирной таблицы. Какие там вы видите расклады?
– Не думаю, что для полтавчан что-то поменялось в глобальном плане. Считаю, что пять команд («Полтава», «Александрия», «Эпицентр», «Рух», «Кудровка») будут до последнего сражаться за выживание. У нас, наверное, впервые за много лет, по сути, нет среднего класса. Пройдена уже почти половина дистанции, а никто не может чувствовать себя спокойно. Это касается, как соперничества внизу турнирной таблицы, так и борьбы за призовые места.
УПЛ. 14-й тур
28.11.2025
«Оболонь» – «Колос» – 0:0
29.11.2025
ЛНЗ – «Кудровка» – 1:0
«Верес» – «Карпаты» – 0:0
30.11.2025
«Александрия» – «Рух» – 0:1
«Эпицентр» – «Металлист 1925» – 0:0
«Полесье» – «Заря» – 2:0
01.12.2025
«Динамо» – «Полтава» – 1:2
«Шахтер» – «Кривбасс» – 2:2
Турнирная таблица УПЛ 2025/26 после 14-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|9
|4
|1
|37 - 12
|06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка
|31
|2
|ЛНЗ
|14
|9
|2
|3
|15 - 8
|06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ
|29
|3
|Полесье
|14
|8
|3
|3
|23 - 8
|07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье
|27
|4
|Колос Ковалевка
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|06.12.25 15:30 Колос Ковалевка - Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка
|23
|5
|Кривбасс
|14
|6
|4
|4
|24 - 23
|07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс
|22
|6
|Металлист 1925
|14
|5
|6
|3
|15 - 11
|07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ
|21
|7
|Динамо Киев
|14
|5
|5
|4
|30 - 20
|06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс
|20
|8
|Заря
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря
|20
|9
|Карпаты Львов
|14
|4
|7
|3
|18 - 17
|05.12.25 18:00 Заря - Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов
|19
|10
|Верес
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|07.12.25 15:30 Металлист 1925 - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря
|18
|11
|Оболонь
|14
|4
|5
|5
|11 - 21
|06.12.25 13:00 ЛНЗ - Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье
|17
|12
|Кудровка
|14
|4
|2
|8
|17 - 27
|06.12.25 18:00 Кудровка - Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка
|14
|13
|Рух Львов
|14
|4
|1
|9
|12 - 22
|07.12.25 18:00 Рух Львов - Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов
|13
|14
|Эпицентр
|14
|3
|2
|9
|15 - 22
|08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр
|11
|15
|Александрия
|14
|2
|4
|8
|13 - 24
|07.12.25 13:00 Кривбасс - Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр
|10
|16
|Полтава
|14
|2
|3
|9
|13 - 33
|08.12.25 15:30 Полтава - Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка
|9
