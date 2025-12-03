Дулуб объяснил, почему Шовковский провалился в Динамо: «Начались конфликты»

Известный тренер Олег Дулуб объяснил, почему Александр Шовковский провалил нынешний сезон Украинской Премьер-лиги во главе киевского Динамо.

– После Луческу, мне кажется, была довольно хорошая атмосфера у Динамо, и на фоне этого команда стала чемпионом, а потом микроклимат испортился. Мы же все читали о конфликтах Шовковского с опытными игроками и они не могли не отразиться на конечном результате, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.