Дулуб объяснил, почему Шовковский провалился в Динамо: «Начались конфликты»
Специалист считает, что киевляне выиграли УПЛ на багаже Луческу
Известный тренер Олег Дулуб объяснил, почему Александр Шовковский провалил нынешний сезон Украинской Премьер-лиги во главе киевского Динамо.
– После Луческу, мне кажется, была довольно хорошая атмосфера у Динамо, и на фоне этого команда стала чемпионом, а потом микроклимат испортился. Мы же все читали о конфликтах Шовковского с опытными игроками и они не могли не отразиться на конечном результате, – сказал специалист.
В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.
