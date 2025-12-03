Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дулуб объяснил, почему Шовковский провалился в Динамо: «Начались конфликты»
03 декабря 2025, 08:12
Дулуб объяснил, почему Шовковский провалился в Динамо: «Начались конфликты»

Специалист считает, что киевляне выиграли УПЛ на багаже Луческу

Дулуб объяснил, почему Шовковский провалился в Динамо: «Начались конфликты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Известный тренер Олег Дулуб объяснил, почему Александр Шовковский провалил нынешний сезон Украинской Премьер-лиги во главе киевского Динамо.

– После Луческу, мне кажется, была довольно хорошая атмосфера у Динамо, и на фоне этого команда стала чемпионом, а потом микроклимат испортился. Мы же все читали о конфликтах Шовковского с опытными игроками и они не могли не отразиться на конечном результате, – сказал специалист.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 14 сыгранных матчей.

Александр Шовковский Олег Дулуб Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Перець
То всьо кепка винна 
Ответить
+2
Battersea
А Луческу выиграл на  ковидном графике Шахтёра, когда тем пришлось без перерыва играть летом и тут же Суперкубок с новым чемпионатом.
Ответить
0
Gargantua
конфликты начались летом 2025, через полтора года после назначения Шовковского. До того он вытянул команду из ямы после Луческу, стал чемпионом и выдал рекордную серию без поражений в УПЛ
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
