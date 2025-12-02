Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы потом меня, как Шовковского, обзывали все»
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 19:27 |
930
0

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы потом меня, как Шовковского, обзывали все»

Бывший футболист «Динамо» признался, что не думает о карьере главного тренера

02 декабря 2025, 19:27 |
930
0
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы потом меня, как Шовковского, обзывали все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Милевский

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский признался, что не собирается становиться тренером после завершения футбольной карьеры. 40-летний экс-форвард дал понять, что не намерен работать во главе «бело-синих» или какой-либо другой команды:

«Нет, не хочу, чтобы потом меня, как Александра Шовковского, обзывали все кому не лень. Да, у человека не получилось (на должности тренера – прим), но я такое не хочу терпеть», – отреагировал Артем.

Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году, его последним клубом был «Минай». С 2002 по 2013 год форвард защищал цвета киевского «Динамо», позже играл в чемпионатах Венгрии, Хорватии, Турции, Румынии.

«Динамо» прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Шовковским после поражения в матче Лиги конференций от кипрской «Омонии» (0:2). Команду временно возглавил наставник U-19 Игорь Костюк, который 1 декабря уступил «Полтаве» (1:2) в чемпионате Украины.

По теме:
Сыграли два аутсайдера: яркий матч на 8 шайб в чемпионате Украины
Громкий трансфер. ЛНЗ нацелился на лидера клуба УПЛ
ФЕДОРЧУК: «Сыграл как Муня – это было наивысшей похвалой»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Артем Милевский Александр Шовковский
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Футбол | 02 декабря 2025, 12:43 0
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги
Кризис Реала – плановый, а Ванат – лучший. Обзор 14 тура Ла Лиги

Живем в таймлайне, где лучшая команда Примеры прямо сейчас – «Атлетико»

Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Футбол | 02 декабря 2025, 17:33 0
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии
Боруссия Дортмунд – Байер. Прогноз и анонс на матч Кубка Германии

Поединок состоится 2 декабря и начнется в 22:00 по Киеву

Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Футбол | 02.12.2025, 07:39
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
Йожеф Сабо вынес вердикт Костюку на посту тренера Динамо
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Футбол | 02.12.2025, 08:12
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
«Он – не нужен». Леоненко отреагировал на позор Динамо от Полтавы
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Футбол | 02.12.2025, 15:59
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Лидер Шахтера: «Побольше уважения нужно. И следить, что говоришь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис определился с будущим Костюка
Суркис определился с будущим Костюка
01.12.2025, 18:38 7
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после спасения Шахтера и 4-го подряд фиаско Динамо
02.12.2025, 06:23 31
Футбол
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
БРИЕДИС: «Боя не будет, а если он состоится – его уничтожат за 4-5 раундов»
01.12.2025, 01:32 1
Бокс
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
На 80-м году жизни не стало легенды киевского Динамо
01.12.2025, 10:47 9
Футбол
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
Усик шокировал информацией о следующем сопернике. Это бывший чемпион мира
01.12.2025, 14:23 10
Бокс
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
02.12.2025, 02:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем