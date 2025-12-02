Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу, чтобы потом меня, как Шовковского, обзывали все»

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский признался, что не собирается становиться тренером после завершения футбольной карьеры. 40-летний экс-форвард дал понять, что не намерен работать во главе «бело-синих» или какой-либо другой команды:

«Нет, не хочу, чтобы потом меня, как Александра Шовковского, обзывали все кому не лень. Да, у человека не получилось (на должности тренера – прим), но я такое не хочу терпеть», – отреагировал Артем.

Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году, его последним клубом был «Минай». С 2002 по 2013 год форвард защищал цвета киевского «Динамо», позже играл в чемпионатах Венгрии, Хорватии, Турции, Румынии.

«Динамо» прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Шовковским после поражения в матче Лиги конференций от кипрской «Омонии» (0:2). Команду временно возглавил наставник U-19 Игорь Костюк, который 1 декабря уступил «Полтаве» (1:2) в чемпионате Украины.