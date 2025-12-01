Мбаппе почти повторил бомбардирское достижение Левандовски в Ла Лиге

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе после 14 сыгранных туров испанской Ла Лиги имеет в активе 14 забитых голов (лучший бомбардир сезона 2025/26).

За последние 10 сезонов в чемпионате Испании это второй лучший результат после данного количества матчей.

Только Роберт Левандовски в прошлогодней кампании сумел забить больше (15).

Игроки испанской Ла Лиги с наибольшим количеством забитых мячей после 14 сыгранных туров за последние 10 сезонов