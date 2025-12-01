Испания01 декабря 2025, 19:14 |
95
0
Мбаппе почти повторил бомбардирское достижение Левандовски в Ла Лиге
Французский нападающий только на один забитый гол не дотянул до результата польского форварда
01 декабря 2025, 19:14 |
95
0
Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе после 14 сыгранных туров испанской Ла Лиги имеет в активе 14 забитых голов (лучший бомбардир сезона 2025/26).
За последние 10 сезонов в чемпионате Испании это второй лучший результат после данного количества матчей.
Только Роберт Левандовски в прошлогодней кампании сумел забить больше (15).
Игроки испанской Ла Лиги с наибольшим количеством забитых мячей после 14 сыгранных туров за последние 10 сезонов
- 15 – Роберт Левандовски (Барселона, 2024/25)
- 14 – Килиан Мбаппе (Реал, 2025/26)
- 13 – Роберт Левандовски (Барселона, 2022/23)
- 13 – Лионель Месси (Барселона, 2017/18)
- 11 – Джуд Беллингем (Реал, 2023/24)
- 11 – Карим Бензема (Реал, 22.22.2021)
- 11 – Кристиан Стуани (Жирона, 2018/19)
- 10 – Лионель Месси (Барселона, 2020/21)
- 10 – Карим Бензема (Реал, 2019/20)
- 10 – Его Аспас (Сельто, 19/19/2018)
- 10 – Криштиану Роналду (Реал, 2016/17)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 декабря 2025, 17:45 12
Уже подопечные Игоря Костюка 1 декабря сенсационно уступили команде Полтава (1:2)
Футбол | 01 декабря 2025, 08:40 21
Александр Козлов также покинул киевский клуб
Футбол | 30.11.2025, 19:51
Футбол | 01.12.2025, 10:47
Футбол | 01.12.2025, 18:53
Комментарии 0
Популярные новости
29.11.2025, 23:36 2
29.11.2025, 23:19 4
30.11.2025, 07:00 11
01.12.2025, 05:42
30.11.2025, 04:02 45
Футбол
29.11.2025, 20:00 16