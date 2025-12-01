Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мбаппе почти повторил бомбардирское достижение Левандовски в Ла Лиге
01 декабря 2025, 19:14 |
Мбаппе почти повторил бомбардирское достижение Левандовски в Ла Лиге

Французский нападающий только на один забитый гол не дотянул до результата польского форварда

Мбаппе почти повторил бомбардирское достижение Левандовски в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе после 14 сыгранных туров испанской Ла Лиги имеет в активе 14 забитых голов (лучший бомбардир сезона 2025/26).

За последние 10 сезонов в чемпионате Испании это второй лучший результат после данного количества матчей.

Только Роберт Левандовски в прошлогодней кампании сумел забить больше (15).

Игроки испанской Ла Лиги с наибольшим количеством забитых мячей после 14 сыгранных туров за последние 10 сезонов

  • 15 – Роберт Левандовски (Барселона, 2024/25)
  • 14 – Килиан Мбаппе (Реал, 2025/26)
  • 13 – Роберт Левандовски (Барселона, 2022/23)
  • 13 – Лионель Месси (Барселона, 2017/18)
  • 11 – Джуд Беллингем (Реал, 2023/24)
  • 11 – Карим Бензема (Реал, 22.22.2021)
  • 11 – Кристиан Стуани (Жирона, 2018/19)
  • 10 – Лионель Месси (Барселона, 2020/21)
  • 10 – Карим Бензема (Реал, 2019/20)
  • 10 – Его Аспас (Сельто, 19/19/2018)
  • 10 – Криштиану Роналду (Реал, 2016/17)
чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика Килиан Мбаппе Роберт Левандовски
Сергей Турчак Источник: Instagram
