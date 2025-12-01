Что произошло? Салах впервые остался в запасе при Слотте
Неожиданная ротация
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не вошел в стартовый состав команды на выездной матч Английской Премьер-лиги против «Вест Хэма» (2:0).
Впервые под руководством Арне Слотта египтянин не вышел в основе на матч АПЛ. Ранее Салах выходил в основе во всех 38 матчах прошлого сезона и во всех 12 играх нынешнего.
В текущем розыгрыше АПЛ египтянин провел 12 матчей, забив 4 гола и сделав 2 результативные передачи. Сейчас «Ливерпуль» занимает 12-е место в турнирной таблице.
Ранее бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о выступлении Мохамеда Салаха.
