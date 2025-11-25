КАРРАГЕР раскритиковал поведение Салаха: «Это эгоистично»
Легенда Ливерпуля высказался по поводу игры нападающего мерсисайдцев
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался по поводу игры нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.
«Самое важное для «Ливерпуля» в текущем сезоне – это не будущее Мо Салаха или Вирджила ван Дейка. Самое главное – это победа «Ливерпуля» в Премьер-лиге. Это важнее, чем любой из этих футболистов.
Если Салах продолжит публиковать комментарии или его агент будет размещать загадочные твиты, то это проявление эгоизма, это означает, что они думают о себе, а не о футбольном клубе.
Я бы очень хотел, чтобы Мо Салах проявил себя как один из лидеров, как одна из легенд «Ливерпуля», вышел и высказался от имени всей команды. Он не обязан всегда носить капитанскую повязку.
Но, очевидно, под угрозой увольнения находится тренер. Любой наставник с такими результатами оказался бы под серьезным давлением», – заявил Каррагер.
В 12-м туре клуб из Ливерпуля потерпел поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:3.
