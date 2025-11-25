Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАРРАГЕР раскритиковал поведение Салаха: «Это эгоистично»
Англия
25 ноября 2025, 04:17 | Обновлено 25 ноября 2025, 04:18
258
1

КАРРАГЕР раскритиковал поведение Салаха: «Это эгоистично»

Легенда Ливерпуля высказался по поводу игры нападающего мерсисайдцев

25 ноября 2025, 04:17 | Обновлено 25 ноября 2025, 04:18
258
1 Comments
КАРРАГЕР раскритиковал поведение Салаха: «Это эгоистично»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался по поводу игры нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

«Самое важное для «Ливерпуля» в текущем сезоне – это не будущее Мо Салаха или Вирджила ван Дейка. Самое главное – это победа «Ливерпуля» в Премьер-лиге. Это важнее, чем любой из этих футболистов.

Если Салах продолжит публиковать комментарии или его агент будет размещать загадочные твиты, то это проявление эгоизма, это означает, что они думают о себе, а не о футбольном клубе.

Я бы очень хотел, чтобы Мо Салах проявил себя как один из лидеров, как одна из легенд «Ливерпуля», вышел и высказался от имени всей команды. Он не обязан всегда носить капитанскую повязку.

Но, очевидно, под угрозой увольнения находится тренер. Любой наставник с такими результатами оказался бы под серьезным давлением», – заявил Каррагер.

В 12-м туре клуб из Ливерпуля потерпел поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:3.

По теме:
АМОРИМ: «Эвертон был лучше даже в меньшинстве. Это шаг назад»
ВИДЕО. Такого не было с 2008 года. Удаление в АПЛ за фол против партнера
Палмер вернулся к тренировкам. Сыграет ли Коул против Барсы?
Ливерпуль Мохамед Салах Джейми Каррагер Вирджил ван Дейк Арне Слот Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»
Футбол | 25 ноября 2025, 03:57 0
ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»
ОЧЕРЕТЬКО: «Надеюсь помочь Шахтеру выиграть чемпионат и еврокубки»

Хавбек горняков продлил контракт с клубом до декабря 2030 года

Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Футбол | 24 ноября 2025, 10:29 23
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности

Коуч и президент «Динамо» встретились перед игрой с «Колосом»

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Футбол | 24.11.2025, 06:02
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25.11.2025, 03:00
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Вологі фантазії на тему чемпіонства
Ответить
0
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
23.11.2025, 21:35 5
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 17
Футбол
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
23.11.2025, 17:44 22
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем