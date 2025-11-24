Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда МЮ: «Нужно принять это решение и убрать Салаха»
Англия
24 ноября 2025, 15:10 | Обновлено 24 ноября 2025, 15:50
930
0

Легенда МЮ: «Нужно принять это решение и убрать Салаха»

Руни уверен, что Салаха нужно отправить в запас

24 ноября 2025, 15:10 | Обновлено 24 ноября 2025, 15:50
930
0
Легенда МЮ: «Нужно принять это решение и убрать Салаха»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни считает, что тренеру Ливерпуля Арне Слоту нужно убрать из стартового состава Мохамеда Салаха.

«Если бы я был Слотом, то принял бы большое решение по поводу Салаха и убрал бы его из старта. Он не помогает команде в обороне. Если ты легенду клуба отправишь на лавку запасных, то это даст большой сигнал всем остальным».

«Но Мохамед на этот момент вредит Ливерпулю», – сказал Руни.

Ливерпуль в прошлом туре АПЛ проиграл Ноттингем Форест и находится в кризисе. У действующего чемпиона уже шесть поражений за 12 туров чемпионата.

По теме:
ВИДЕО. Курьез дня. Реал Мадрид заживо «похоронил» футболиста Эльче
ФОТО. 19-летний топ-талант, впечатливший Гвардиолу, покинул футбол
Арсенал догнал Челси в интересном рейтинге АПЛ
Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига Уэйн Руни
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок сборной Украины: «Мы сделали этот шаг. Есть шанс поехать на ЧМ-2026»
Футбол | 24 ноября 2025, 14:52 0
Игрок сборной Украины: «Мы сделали этот шаг. Есть шанс поехать на ЧМ-2026»
Игрок сборной Украины: «Мы сделали этот шаг. Есть шанс поехать на ЧМ-2026»

Караваев надеется на успех весной

«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
Футбол | 24 ноября 2025, 08:41 2
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру

Сергей Рыбалка завершил карьеру футболиста и начал тренерскую

Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Футбол | 24.11.2025, 07:02
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Футбол | 24.11.2025, 11:50
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24.11.2025, 05:32
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 48
Бокс
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 16
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 04:30 10
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем