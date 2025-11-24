Легенда МЮ: «Нужно принять это решение и убрать Салаха»

Легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни считает, что тренеру Ливерпуля Арне Слоту нужно убрать из стартового состава Мохамеда Салаха.

«Если бы я был Слотом, то принял бы большое решение по поводу Салаха и убрал бы его из старта. Он не помогает команде в обороне. Если ты легенду клуба отправишь на лавку запасных, то это даст большой сигнал всем остальным».

«Но Мохамед на этот момент вредит Ливерпулю», – сказал Руни.

Ливерпуль в прошлом туре АПЛ проиграл Ноттингем Форест и находится в кризисе. У действующего чемпиона уже шесть поражений за 12 туров чемпионата.