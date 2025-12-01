Англия01 декабря 2025, 02:57 |
40
0
Мaреска объяснил, чем гордится после ничьей с Арсеналом
Тренер - о лондонском дерби
01 декабря 2025, 02:57 |
40
0
Тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, чем гордится после матча 13-го тура Английской Премьер лиги с «Арсеналом» (1:1).
«Усилиями футболистов. «Арсенал» лидирует в АПЛ, лидирует в Лиге чемпионов, у него лучшая защита в АПЛ и, возможно, одна из лучших в ЛЧ.
То есть сейчас это сильнейшая команда. А в формате 11 на 11 мы выглядели лучше», – отметил главный тренер «Челси».
Напомним, ранее Мареска поделился секретом того, как «Челси» обыграл «Барселону».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 ноября 2025, 08:40 13
Президент клуба официально представил нового наставника
Футбол | 30 ноября 2025, 07:49 2
В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа
Футбол | 30.11.2025, 07:00
Баскетбол | 30.11.2025, 20:51
Футбол | 01.12.2025, 02:05
Комментарии 0
Популярные новости
29.11.2025, 20:00 13
30.11.2025, 19:42 19
29.11.2025, 04:05 31
29.11.2025, 15:32 41
30.11.2025, 04:02 40
29.11.2025, 04:32
29.11.2025, 05:44 21
29.11.2025, 08:15 15