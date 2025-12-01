Мaреска объяснил, чем гордится после ничьей с Арсеналом

Тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, чем гордится после матча 13-го тура Английской Премьер лиги с «Арсеналом» (1:1).

«Усилиями футболистов. «Арсенал» лидирует в АПЛ, лидирует в Лиге чемпионов, у него лучшая защита в АПЛ и, возможно, одна из лучших в ЛЧ.

То есть сейчас это сильнейшая команда. А в формате 11 на 11 мы выглядели лучше», – отметил главный тренер «Челси».