  4. Мaреска объяснил, чем гордится после ничьей с Арсеналом
Англия
01 декабря 2025, 02:57 |
40
0

Мaреска объяснил, чем гордится после ничьей с Арсеналом

Тренер - о лондонском дерби

Мaреска объяснил, чем гордится после ничьей с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска рассказал, чем гордится после матча 13-го тура Английской Премьер лиги с «Арсеналом» (1:1).

«Усилиями футболистов. «Арсенал» лидирует в АПЛ, лидирует в Лиге чемпионов, у него лучшая защита в АПЛ и, возможно, одна из лучших в ЛЧ.

То есть сейчас это сильнейшая команда. А в формате 11 на 11 мы выглядели лучше», – отметил главный тренер «Челси».

Напомним, ранее Мареска поделился секретом того, как «Челси» обыграл «Барселону».

Энцо Мареска Челси Арсенал Лондон Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
