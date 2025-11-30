Англия30 ноября 2025, 20:54 | Обновлено 30 ноября 2025, 20:56
198
0
Уже 1562 дня... Когда в последний раз Челси побеждал Арсенал?
Очередное лондонское дерби закончилось вничью
Челси не может одолеть Арсенал в АПЛ уже 1562 дня (более четырех лет).
В очередном лондонском дерби, состоявшемся в рамках 13-го тура АПЛ, была зафиксирована ничья 1:1.
В последний раз Челси победил Арсенал в чемпионате еще 22 августа 2021 (2:0).
Безвыигрышная серия «синих» в матчах против «канониров» насчитывает уже 8 матчей.
Безвыигрышная серия Челси в матчах против Арсенала в АПЛ
- 30.11.25: АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 16.03.25: АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
- 10.11.24: АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
- 23.04.24: АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
- 21.10.23: АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
- 02.05.23: АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
- 06.11.22: АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
- 20.04.22: АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4
It's now been over FOUR YEARS since Chelsea handed Arsenal an L 😳🫣🔵 pic.twitter.com/S4ULwVeRQU— OneFootball (@OneFootball) November 30, 2025
