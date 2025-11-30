Уже 1562 дня... Когда в последний раз Челси побеждал Арсенал?

Челси не может одолеть Арсенал в АПЛ уже 1562 дня (более четырех лет).

В очередном лондонском дерби, состоявшемся в рамках 13-го тура АПЛ, была зафиксирована ничья 1:1.

В последний раз Челси победил Арсенал в чемпионате еще 22 августа 2021 (2:0).

Безвыигрышная серия «синих» в матчах против «канониров» насчитывает уже 8 матчей.

Безвыигрышная серия Челси в матчах против Арсенала в АПЛ

30.11.25: АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1

16.03.25: АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0

10.11.24: АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1

23.04.24: АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0

21.10.23: АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2

02.05.23: АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1

06.11.22: АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1

20.04.22: АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4