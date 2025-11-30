Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Уже 1562 дня... Когда в последний раз Челси побеждал Арсенал?
Англия
30 ноября 2025, 20:54
Уже 1562 дня... Когда в последний раз Челси побеждал Арсенал?

Очередное лондонское дерби закончилось вничью

30 ноября 2025, 20:54
Уже 1562 дня... Когда в последний раз Челси побеждал Арсенал?
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси не может одолеть Арсенал в АПЛ уже 1562 дня (более четырех лет).

В очередном лондонском дерби, состоявшемся в рамках 13-го тура АПЛ, была зафиксирована ничья 1:1.

В последний раз Челси победил Арсенал в чемпионате еще 22 августа 2021 (2:0).

Безвыигрышная серия «синих» в матчах против «канониров» насчитывает уже 8 матчей.

Безвыигрышная серия Челси в матчах против Арсенала в АПЛ

  • 30.11.25: АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 16.03.25: АПЛ, Арсенал – Челси – 1:0
  • 10.11.24: АПЛ, Челси – Арсенал – 1:1
  • 23.04.24: АПЛ, Арсенал – Челси – 5:0
  • 21.10.23: АПЛ, Челси – Арсенал – 2:2
  • 02.05.23: АПЛ, Арсенал – Челси – 3:1
  • 06.11.22: АПЛ, Челси – Арсенал – 0:1
  • 20.04.22: АПЛ, Челси – Арсенал – 2:4
