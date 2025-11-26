Мареска раскрыл секрет: как Челси победил Барселону
Тренер Челси знал, как лишить соперников контроля мяча
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0). В первом тайме был удален защитник каталонцев Рональд Араухо.
«Мы хорошо играли даже в формате 11 на 11. Вы знаете, что «Барса» комфортно чувствует себя с мячом и не очень без него.
Мы старались находить моменты, забили голы, трижды наши голы отменили. Было много и других моментов.
После игры я сказал футболистам, что нужно восстановить силы, это самое главное. А с пятницы нужно сосредоточиться на «Арсенале».
Нам нужно сохранить импульс. Гораздо легче восстанавливать силы, когда выигрываешь матчи», – сказал Мареска.
Ранее стало известно, что Мареска обошел Анчелотти в рейтинге тренеров «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент клуба хочет усилить тренерский штаб, но не увольнять Шовковского
Главный тренер киевлян «даже близко не думает об отставке»