Мареска обошел Анчелотти в рейтинге тренеров Челси. Впереди всего пять
Transfermarkt посчитал среднее количество набранных очков за матч разными руководителями «синих»
Энцо Мареска после победного выездного матча АПЛ против Бернли (2:0) вышел на 6 место в истории тренеров Челси по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах.
В активе итальянского специалиста 2.04 очка (за 82 игры), что на 0.01 больше, чем у другого итальянца Карло Анчелотти (2.03 за 109 матчей).
Впереди Марески в данном рейтинге находятся 5 тренеров: Авраам Грант (2.22), Антонио Конте (2.12), Жозе Моуриньо (2.08), Томас Тухель (2.08) и Маурицио Сарри (2.08).
Тренеры Челси с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах (минимум 20 матчей)
- 2.22 – Авраам Грант (54 игры)
- 2.12 – Антонио Конте (106 матчей)
- 2.08 – Жозе Моуриньо (321 матч)
- 2.08 – Томас Тухель (100 матчей)
- 2.08 – Маурицио Сарри (63 матча)
- 2.04 – Энцо Мареско (82 матча)
- 2.03 – Карло Анчелотти (109 матчей)
- 1.97 – Роберто Ди Маттео (42 матча)
- 1.96 – Рафаэль Бенитес (48 матчей)
- 1.94 – Луис Фелипе Сколари (36 матчей)
Better than Carlo Ancelotti? 🤔🇮🇹— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 22, 2025
Chelsea are improving with every game and have climbed to 2nd in the Premier League with a win over Burnley
And for Enzo Maresca, it means his points-per-game record (2.04) is now the sixth-best in the Blues' history - above Ancelotti (2.03) pic.twitter.com/kdZezYlFl7
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 22 ноября и начнется в 17:15 по Киеву
Защитник выразил свою гражданскую позицию