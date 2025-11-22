Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мареска обошел Анчелотти в рейтинге тренеров Челси. Впереди всего пять
Англия
Мареска обошел Анчелотти в рейтинге тренеров Челси. Впереди всего пять

Transfermarkt посчитал среднее количество набранных очков за матч разными руководителями «синих»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Энцо Мареска после победного выездного матча АПЛ против Бернли (2:0) вышел на 6 место в истории тренеров Челси по среднему количеству набранных очков за матч во всех турнирах.

В активе итальянского специалиста 2.04 очка (за 82 игры), что на 0.01 больше, чем у другого итальянца Карло Анчелотти (2.03 за 109 матчей).

Впереди Марески в данном рейтинге находятся 5 тренеров: Авраам Грант (2.22), Антонио Конте (2.12), Жозе Моуриньо (2.08), Томас Тухель (2.08) и Маурицио Сарри (2.08).

Тренеры Челси с наибольшим средним количеством набранных очков за матч во всех турнирах (минимум 20 матчей)

  • 2.22 – Авраам Грант (54 игры)
  • 2.12 – Антонио Конте (106 матчей)
  • 2.08 – Жозе Моуриньо (321 матч)
  • 2.08 – Томас Тухель (100 матчей)
  • 2.08 – Маурицио Сарри (63 матча)
  • 2.04 – Энцо Мареско (82 матча)
  • 2.03 – Карло Анчелотти (109 матчей)
  • 1.97 – Роберто Ди Маттео (42 матча)
  • 1.96 – Рафаэль Бенитес (48 матчей)
  • 1.94 – Луис Фелипе Сколари (36 матчей)
Бернли чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Челси Бернли - Челси Энцо Мареска Карло Анчелотти
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
