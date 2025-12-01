Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Фиалки на дне. Аталанта переиграла Фиорентину в Серии A
Чемпионат Италии
Аталанта
30.11.2025 19:00 – FT 2 : 0
Фиорентина
Италия
01 декабря 2025, 00:23 | Обновлено 01 декабря 2025, 00:30
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Италии

ВИДЕО. Фиалки на дне. Аталанта переиграла Фиорентину в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в Бергамо прошел поединок 13-го тура чемпионата Италии.

Аталанта одержала домашнюю победу над Фиорентиной в 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 41-й минуте Одилон Коссуну забил после паса Шарля Де Кетеларе (1:0).

На 52-й минуте Адемола Лукман удвоил преимущество хозяев поля (2:0).

Аталанта занимает 11 место (16 очков), а фиоалки находятся в зоне вылета (6 пунктов).

Серия А. 13-й тур, 30 ноября 2025 года

Аталанта – Фиорентина – 2:0

Голы: Коссуну, 41, Лукман, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Одилон Коссуну (Аталанта), асcист Шарль Де Кетеларе.
