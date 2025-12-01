ВИДЕО. Фиалки на дне. Аталанта переиграла Фиорентину в Серии A
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Италии
30 ноября в Бергамо прошел поединок 13-го тура чемпионата Италии.
Аталанта одержала домашнюю победу над Фиорентиной в 2:0.
На 41-й минуте Одилон Коссуну забил после паса Шарля Де Кетеларе (1:0).
На 52-й минуте Адемола Лукман удвоил преимущество хозяев поля (2:0).
Аталанта занимает 11 место (16 очков), а фиоалки находятся в зоне вылета (6 пунктов).
Серия А. 13-й тур, 30 ноября 2025 года
Аталанта – Фиорентина – 2:0
Голы: Коссуну, 41, Лукман, 52
Видео голов и обзор матча
События матча
