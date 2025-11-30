30 ноября, в рамках итальянской Серии А, свою встречу проведут Аталанта и Фиорентина. Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Аталанта

Текущий сезон Серии А складывается крайне неудачно для бергамасков, только 13 место в чемпионате, при этом отрыв от зоны вылета составляет всего три очка. Аталанта уже не побеждает восемь матчей кряду в элитном итальянском дивизионе, в последнем туре уступили на выезде Наполи – 1:3, уже под руководством нового тренера Раффаеле Палладино.

Посреди недели команда играла в Лиге чемпионов, где неожиданно уверенно разобралась в гостях с Айнтрахтом – 3:0, три мяча вместилось в пятиминутку, в середины второго тайма. Аталанта десятая в общей турнирной таблице, отставая от топ-8 только по дополнительным показателям. Надо исправлять ситуацию в чемпионате, ведь в еврокубках все хорошо. Беккер и Скальвини пропустят этот матч из-за повреждений.

Фиорентина

«Фиалки» в этом сезоне сильно рискуют покинуть элиту итальянского футбола, клуб делит последнюю строчку в чемпионате, не одержав ни одной победы за 12 туров. Отставание от спасительного 17 места сейчас составляет 4 очка. В последнем туре команда расписала дома мировую с Ювентусом – 1:1.

Фиорентина играет в Лиге конференций, где на этой неделе уступила дома не самому грозному Греческому АЕКу, имея в активе две победы и столько же поражений, клуб пока находится в зоне плей-офф. Руководство даже уволило с поста главного тренера Стефано Пиоли, его заменил Паоло Ваноли, при новом коуче команда провела три матча, побед пока не было. У клуба тоже две кадровые потери, не сыграют Госенс и Лемпти.

Личные встречи

Статистика очных противостояний свидетельствует о том, что команды играют между собой с переменным успехом. В прошлом году клубы обменялись домашними победами, Аталанта выиграла 3:2, а Фиорентина ответила 1:0.

Прогноз

Обе команды играют в еврокубках, поэтому посреди недели проводили дополнительный матч. В этой встрече бергамаски считаются фаворитами, так как играют на своем поле, но Фиорентина приедет за очками, так как отступать некуда.

Я поставлю здесь на победу хозяев за 1,75, хотя можно рассмотреть в качестве альтернативы и ставку на обмен забитыми мячами.