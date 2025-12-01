Экс-тренер Шахтера хотел подписать украинскую звезду в легендарный клуб

Известный тренер Пауло Фонсека, ранее работавший в «Шахтере», рассказал, что в свое время мог подписать Артема Довбика, когда работал в «Милане».

«Я хотел видеть Довбика в «Милане», но он решил перейти в «Рому», поэтому для нас все усложнилось. Потом у нас были другие варианты, но такая возможность существовала», – сказал Фонсека.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.