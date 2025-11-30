У кого 8.5? Известны оценки Зубкова, Батагова и Сикана за победный матч

29 ноября состоялся матч 14-го тура чемпионата Турции между клубами «Трабзонспор» и «Коньяспор».

Поединок на арене «Papara Park» завершился уверенной победой «Трабзонспора» со счетом 3:1.

В матче приняли участие три украинских футболиста: Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в стартовом составе, а Данило Сикан появился на поле со скамейки запасных на 72-й минуте.

После матча статистический портал SofaScore определил лучшего игрока встречи – им стал нападающий хозяев Пол Онуачу, который оформил дубль (8.5).

Батагов и Зубков получили за свою игру оценки 7.1 и 7.8 соответственно. А вот Сикан не сумел отметить себя в этом поединке – 6.3.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Коньяспор» от SofaScore