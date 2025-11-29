Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинцы помогли Трабзонспору выиграть очередной матч в Турции
29 ноября 2025, 21:02 | Обновлено 29 ноября 2025, 21:04
Украинцы помогли Трабзонспору выиграть очередной матч в Турции

Состоялся матч 14-го тура Суперлиги

Украинцы помогли Трабзонспору выиграть очередной матч в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Трабзонспор

29 ноября в матче 14-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» уверенно обыграл «Коньяспор».

В стартовом составе хозяев вышли два украинца – Александр Зубков и Арсений Батагов, а Даниил Сикан появился на поле на 72-й минуте.

Результативных действий наши легионеры на свой счет не записали, однако команда и без того своих героев: дубль оформил Пол Онаучу, еще один мяч забил Эрнест Мучи.

«Трабзонспор» продолжил свою беспроигрышную серию до девяти поединков и с 31 очком удерживает третье место в турнирной таблице Суперлиги.

Чемпионат Турции. 24-й тур, 15 февраля.

Трабзонспор – Коньяспор – 3:1
Голы: Оноачу, 43 (п), 50, Мучи, 56 – Йокушлу, 3 (автогол).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
