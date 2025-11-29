Украинцы помогли Трабзонспору выиграть очередной матч в Турции

29 ноября в матче 14-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» уверенно обыграл «Коньяспор».

В стартовом составе хозяев вышли два украинца – Александр Зубков и Арсений Батагов, а Даниил Сикан появился на поле на 72-й минуте.

Результативных действий наши легионеры на свой счет не записали, однако команда и без того своих героев: дубль оформил Пол Онаучу, еще один мяч забил Эрнест Мучи.

«Трабзонспор» продолжил свою беспроигрышную серию до девяти поединков и с 31 очком удерживает третье место в турнирной таблице Суперлиги.

Чемпионат Турции. 24-й тур, 15 февраля.

Трабзонспор – Коньяспор – 3:1

Голы: Оноачу, 43 (п), 50, Мучи, 56 – Йокушлу, 3 (автогол).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА