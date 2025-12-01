Таблица чемпионата Турции. Исход стамбульского дерби решился на 90+5 минуте
Фенербахче благодаря голу Дурана вырвал ничью в противостоянии с Галатасараем (1:1)
Фенербахче и Галатасарай стамбульским дерби завершили 14-й тур чемпионата Турции.
Противостояние двух столичных грандов на стадионе Шюкрю Сараджоглу завершилось со счетом 1:1.
За Галатасарай на 27-й минуте забил Лерой Сане, а ничью для Фенеобахче на 90+5-й вырвал Джон Дуран.
В таблице чемпионата Турции Галатасарай (33) и Фенербахче (32) занимают первое и второе места соответственно.
Еще один титулованный клуб из Стамбула Бешикташ располагается на 6-й строчке с 24 баллами.
Топ-3 с 31 пунктов замыкает Трабзонспор, за который выступают украинцы Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан. В 14-м туре Трабзонспор переиграл Коньяспор 3:1.
Эюпспор, цвета которого защищает Тарас Степаненко, 29 ноября переиграл Газиантеп на выезде со счетом 2:1 и занимает 15-ю позицию. Тарас отыграл 84 минуты и получил желтую карточку.
Чемпионат Турции 2025/26. 14-й тур, 28 ноября – 1 декабря
Фенербахче – Галатасарай – 1:1
Голы: Дуран, 90+5 – Сане, 27
Трабзонспор – Коньяспор – 3:1
Голы: Онуачу, 43 (пен.), 50, Мучи, 56 – Йокушлу, 17 (автогол)
Карагюмрок – Бешикташ – 0:2
Голы: Жота Силва, 41, Туре, 71
Газиантеп – Эюпспор – 1:2
Голы: Ботаенг, 90+6 – Бозок, 10 (пен.), Акбунар, 88
Самсунспор – Аланьяспор – 1:1
Голы: Мусаба, 15 – Ялчин, 90+1
Удаление: Мендеш, 90+5 (Самсунспор)
Антальяспор – Гезтепе – 1:2
Голы: Сары, 40 – Алтыкардеш, 48, Хуан Сантос, 52
Касымпаша – Башакшехир – 1:3
Голы: Ароус, 79 – Файзуллаев, 26, Харит, 45+4, Шомуродов, 90+7
Ризеспор – Кайсериспор – 0:1
Гол: Бенеш, 57
Коджаелиспор – Генчлербирлиги – 1:0
Гол: Дурсун, 24
Таблица чемпионата Турции 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|14
|10
|3
|1
|29 - 9
|05.12.25 19:00 Галатасарай - Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе
|33
|2
|Фенербахче
|14
|9
|5
|0
|31 - 13
|06.12.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче
|32
|3
|Трабзонспор
|14
|9
|4
|1
|25 - 12
|07.12.25 19:00 Гёзтепе - Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор
|31
|4
|Гёзтепе
|14
|7
|5
|2
|17 - 7
|07.12.25 19:00 Гёзтепе - Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе
|26
|5
|Самсунспор
|14
|6
|7
|1
|20 - 13
|05.12.25 19:00 Галатасарай - Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор
|25
|6
|Бешикташ
|14
|7
|3
|4
|24 - 17
|08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ
|24
|7
|Газиантеп
|14
|6
|4
|4
|21 - 22
|08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче
|22
|8
|Коджаелиспор
|14
|5
|3
|6
|12 - 15
|07.12.25 16:00 Коджаелиспор - Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор
|18
|9
|Истанбул Башакшехир
|14
|4
|4
|6
|19 - 16
|06.12.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир
|16
|10
|Аланьяспор
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор
|16
|11
|Коньяспор
|14
|4
|3
|7
|19 - 23
|06.12.25 16:00 Коньяспор - Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор
|15
|12
|Ризеспор
|14
|3
|5
|6
|16 - 22
|06.12.25 16:00 Коньяспор - Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор
|14
|13
|Антальяспор
|14
|4
|2
|8
|14 - 25
|08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир
|14
|14
|Касымпаша
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|07.12.25 16:00 Коджаелиспор - Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ
|13
|15
|Эюпспор
|14
|3
|3
|8
|9 - 17
|06.12.25 13:30 Эюпспор - Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор
|12
|16
|Кайсериспор
|14
|2
|6
|6
|14 - 31
|06.12.25 13:30 Эюпспор - Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор
|12
|17
|Генчлербирлиги
|14
|3
|2
|9
|14 - 21
|07.12.25 13:30 Генчлербирлиги - Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор
|11
|18
|Карагюмрюк
|14
|2
|2
|10
|13 - 26
|07.12.25 13:30 Генчлербирлиги - Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор
|8
События матча
