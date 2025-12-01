Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица чемпионата Турции. Исход стамбульского дерби решился на 90+5 минуте
Чемпионат Турции
Самсунспор
01.12.2025 19:00 – FT 1 : 1
Аланьяспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
01 декабря 2025, 21:52 | Обновлено 01 декабря 2025, 22:02
454
0

Таблица чемпионата Турции. Исход стамбульского дерби решился на 90+5 минуте

Фенербахче благодаря голу Дурана вырвал ничью в противостоянии с Галатасараем (1:1)

01 декабря 2025, 21:52 | Обновлено 01 декабря 2025, 22:02
454
0
Таблица чемпионата Турции. Исход стамбульского дерби решился на 90+5 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

Фенербахче и Галатасарай стамбульским дерби завершили 14-й тур чемпионата Турции.

Противостояние двух столичных грандов на стадионе Шюкрю Сараджоглу завершилось со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Галатасарай на 27-й минуте забил Лерой Сане, а ничью для Фенеобахче на 90+5-й вырвал Джон Дуран.

В таблице чемпионата Турции Галатасарай (33) и Фенербахче (32) занимают первое и второе места соответственно.

Еще один титулованный клуб из Стамбула Бешикташ располагается на 6-й строчке с 24 баллами.

Топ-3 с 31 пунктов замыкает Трабзонспор, за который выступают украинцы Александр Зубков, Арсений Батагов и Даниил Сикан. В 14-м туре Трабзонспор переиграл Коньяспор 3:1.

Эюпспор, цвета которого защищает Тарас Степаненко, 29 ноября переиграл Газиантеп на выезде со счетом 2:1 и занимает 15-ю позицию. Тарас отыграл 84 минуты и получил желтую карточку.

Чемпионат Турции 2025/26. 14-й тур, 28 ноября – 1 декабря

Фенербахче – Галатасарай – 1:1

Голы: Дуран, 90+5 – Сане, 27

Трабзонспор – Коньяспор – 3:1

Голы: Онуачу, 43 (пен.), 50, Мучи, 56 – Йокушлу, 17 (автогол)

Карагюмрок – Бешикташ – 0:2

Голы: Жота Силва, 41, Туре, 71

Газиантеп – Эюпспор – 1:2

Голы: Ботаенг, 90+6 – Бозок, 10 (пен.), Акбунар, 88

Самсунспор – Аланьяспор – 1:1

Голы: Мусаба, 15 – Ялчин, 90+1

Удаление: Мендеш, 90+5 (Самсунспор)

Антальяспор – Гезтепе – 1:2

Голы: Сары, 40 – Алтыкардеш, 48, Хуан Сантос, 52

Касымпаша – Башакшехир – 1:3

Голы: Ароус, 79 – Файзуллаев, 26, Харит, 45+4, Шомуродов, 90+7

Ризеспор – Кайсериспор – 0:1

Гол: Бенеш, 57

Коджаелиспор – Генчлербирлиги – 1:0

Гол: Дурсун, 24

Таблица чемпионата Турции 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 14 10 3 1 29 - 9 05.12.25 19:00 Галатасарай - Самсунспор01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе 33
2 Фенербахче 14 9 5 0 31 - 13 06.12.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Фенербахче01.12.25 Фенербахче 1:1 Галатасарай23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче 32
3 Трабзонспор 14 9 4 1 25 - 12 07.12.25 19:00 Гёзтепе - Трабзонспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор01.11.25 Галатасарай 0:0 Трабзонспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор 31
4 Гёзтепе 14 7 5 2 17 - 7 07.12.25 19:00 Гёзтепе - Трабзонспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Галатасарай 3:1 Гёзтепе 26
5 Самсунспор 14 6 7 1 20 - 13 05.12.25 19:00 Галатасарай - Самсунспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор 25
6 Бешикташ 14 7 3 4 24 - 17 08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ23.11.25 Бешикташ 1:1 Самсунспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ02.11.25 Бешикташ 2:3 Фенербахче26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ 24
7 Газиантеп 14 6 4 4 21 - 22 08.12.25 19:00 Бешикташ - Газиантеп29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп27.10.25 Газиантеп 0:4 Фенербахче 22
8 Коджаелиспор 14 5 3 6 12 - 15 07.12.25 16:00 Коджаелиспор - Касымпаша28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги23.11.25 Гёзтепе 0:0 Коджаелиспор09.11.25 Коджаелиспор 1:0 Галатасарай31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор 18
9 Истанбул Башакшехир 14 4 4 6 19 - 16 06.12.25 19:00 Истанбул Башакшехир - Фенербахче29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир24.11.25 Истанбул Башакшехир 3:4 Трабзонспор07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир31.10.25 Истанбул Башакшехир 1:0 Коджаелиспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир 16
10 Аланьяспор 14 3 7 4 14 - 15 08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор01.12.25 Самсунспор 1:1 Аланьяспор23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Трабзонспор 1:1 Аланьяспор03.11.25 Аланьяспор 0:0 Газиантеп25.10.25 Коджаелиспор 2:0 Аланьяспор 16
11 Коньяспор 14 4 3 7 19 - 23 06.12.25 16:00 Коньяспор - Ризеспор29.11.25 Трабзонспор 3:1 Коньяспор24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор02.11.25 Коньяспор 1:3 Самсунспор26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор 15
12 Ризеспор 14 3 5 6 16 - 22 06.12.25 16:00 Коньяспор - Ризеспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор23.11.25 Ризеспор 2:5 Фенербахче08.11.25 Газиантеп 2:2 Ризеспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк27.10.25 Самсунспор 1:1 Ризеспор 14
13 Антальяспор 14 4 2 8 14 - 25 08.12.25 19:00 Аланьяспор - Антальяспор30.11.25 Антальяспор 1:2 Гёзтепе24.11.25 Коньяспор 0:0 Антальяспор08.11.25 Антальяспор 1:3 Бешикташ03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор26.10.25 Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир 14
14 Касымпаша 14 3 4 7 14 - 21 07.12.25 16:00 Коджаелиспор - Касымпаша29.11.25 Касымпаша 1:3 Истанбул Башакшехир23.11.25 Аланьяспор 1:2 Касымпаша08.11.25 Касымпаша 0:2 Гёзтепе02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша26.10.25 Касымпаша 1:1 Бешикташ 13
15 Эюпспор 14 3 3 8 9 - 17 06.12.25 13:30 Эюпспор - Кайсериспор29.11.25 Газиантеп 1:2 Эюпспор22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Самсунспор 1:0 Эюпспор03.11.25 Эюпспор 0:1 Антальяспор25.10.25 Трабзонспор 2:0 Эюпспор 12
16 Кайсериспор 14 2 6 6 14 - 31 06.12.25 13:30 Эюпспор - Кайсериспор29.11.25 Ризеспор 0:1 Кайсериспор22.11.25 Кайсериспор 0:3 Газиантеп09.11.25 Фенербахче 4:2 Кайсериспор02.11.25 Кайсериспор 3:2 Касымпаша24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор 12
17 Генчлербирлиги 14 3 2 9 14 - 21 07.12.25 13:30 Генчлербирлиги - Карагюмрюк28.11.25 Коджаелиспор 1:0 Генчлербирлиги22.11.25 Галатасарай 3:2 Генчлербирлиги07.11.25 Генчлербирлиги 2:1 Истанбул Башакшехир01.11.25 Гёзтепе 1:0 Генчлербирлиги26.10.25 Генчлербирлиги 1:2 Коньяспор 11
18 Карагюмрюк 14 2 2 10 13 - 26 07.12.25 13:30 Генчлербирлиги - Карагюмрюк30.11.25 Карагюмрюк 0:2 Бешикташ22.11.25 Эюпспор 1:1 Карагюмрюк09.11.25 Карагюмрюк 2:0 Коньяспор03.11.25 Ризеспор 1:0 Карагюмрюк24.10.25 Карагюмрюк 2:2 Кайсериспор 8
Полная таблица

События матча

90’ +5
Йосафат Мендес (Самсунспор) получает красную карточку.
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гювен Ялчин (Аланьяспор), асcист Умит Акдаг.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Мусаба (Самсунспор), асcист Зеки Явру.
По теме:
Фенербахче – Галатасарай – 1:1. Дуран забил на 90+5, мяч Сане. Видео голов
ВИДЕО. Очеретько сравнял счет, но Шахтер пропустил второй мяч от Кривбасса
Фенербахче – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Джон Дуран Фенербахче Галатасарай чемпионат Турции по футболу статистические расклады Бешикташ Лерой Сане Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков Эюпспор Тарас Степаненко видео голов и обзор Гезтепе Самсунспор Газиантеп Коджаэлиспор Истанбул Башакшехир Аланьяспор Коньяспор Ризеспор Антальяспор Касымпаша Кайсериспор Генчлербирлиги Фатих Карагюмрюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?
Футбол | 01 декабря 2025, 19:22 0
ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?
ВИДЕО. Болельщики Динамо провели беседу с капитаном. Чем закончилось?

Киевляне проиграли «Полтаве» 1:2

Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Футбол | 01 декабря 2025, 17:45 12
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд
Антирекорд обновлен: Динамо впервые проиграло четыре матча УПЛ подряд

Уже подопечные Игоря Костюка 1 декабря сенсационно уступили команде Полтава (1:2)

Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Футбол | 01.12.2025, 05:22
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Андрей Ярмоленко накричал и разнес раздевалку Динамо
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Футбол | 30.11.2025, 19:51
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Костюк нашел усиление для Динамо. Легионер присоединится к команде в январе
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Бокс | 01.12.2025, 05:42
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Александр КРАСЮК: «Он согласился на бой. Доход – астрономический»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
30.11.2025, 11:26
Футбол
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
30.11.2025, 07:00 11
Футбол
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
Суркис определился, кого хочет видеть новым тренером Динамо
29.11.2025, 23:36 4
Футбол
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
30.11.2025, 20:51 16
Баскетбол
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
Сабо нашел для Динамо нового тренера, который является легендой клуба
01.12.2025, 07:44 5
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем