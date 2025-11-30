30 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Реал Мадрид.

Встреча состоится на стадионе Монтиливи. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Реал идет на втором месте с 32 очками. Королевскому клубу нужна победа, чтобы обойти Барселону (34) и вернуть лидерство. Жиронцы с 11 пунктами располагаются на 18-й позиции.

В составе красно-белых выступают три представителя Украины: Виктор Цыганков (вингер), Владислав Ванат (форвард) и Владислав Крапивцов (голкипер). В системе сливочных находится украинский вратарь Андрей Лунин.

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.