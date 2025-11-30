Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
30.11.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 ноября 2025, 22:00 |
516
0

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура Ла Лиги 2025/26 30 ноября в 22:00

30 ноября 2025, 22:00 |
516
0
Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Жирона и Реал Мадрид.

Встреча состоится на стадионе Монтиливи. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Реал идет на втором месте с 32 очками. Королевскому клубу нужна победа, чтобы обойти Барселону (34) и вернуть лидерство. Жиронцы с 11 пунктами располагаются на 18-й позиции.

В составе красно-белых выступают три представителя Украины: Виктор Цыганков (вингер), Владислав Ванат (форвард) и Владислав Крапивцов (голкипер). В системе сливочных находится украинский вратарь Андрей Лунин.

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Жирона – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ванат и Цыганков. Мичел назвал стартовый состав Жироны на матч против Реала
Стало известно, сыграет ли Лунин за Реал против Жироны в матче Ла Лиги
ФОТО. У Луниных уже новогодняя атмосфера. Жена вратаря Реала показала елку
Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Владислав Ванат Виктор Цыганков Владислав Крапивцов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30 ноября 2025, 04:02 27
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя

Юлия Леус побывала на матче ПСЖ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 30 ноября 2025, 07:49 2
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны

В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа

Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Биатлон | 30.11.2025, 18:51
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
Два штрафных круга и дебют. Неудача Украины в смешанной эстафете
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Футбол | 30.11.2025, 20:51
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
ФОТО. Самая сексуальная футболистка показала свою маму. Она – топ
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30.11.2025, 11:26
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
30.11.2025, 09:07 1
Бокс
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
30.11.2025, 13:02 5
Другие виды
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
29.11.2025, 20:14
Биатлон
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем