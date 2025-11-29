Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона – Реал. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Испании
Жирона
30.11.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид
Испания
29 ноября 2025, 23:12 | Обновлено 29 ноября 2025, 23:13
Жирона – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14 тура испанской Ла Лиги

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 30 ноября, состоится поединок 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Реал». Матч пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Две осечки «Реала» в чемпионате (ничьи с «Райо Вальекано» и «Эльче») привели к тому, что «галактикос» пропустили на первую позицию турнирной таблицы «Барселону». На этой неделе команда Хаби Алонсо провела гостевой поединок против греческого «Олимпиакоса», в котором одержала победу со счетом 4:3. «Жирона» продолжает бороться за сохранение прописки в элите испанского футбола. В предыдущих двух поединках каталонцев результативными ударами отметились украинцы, выступающие за «Жирону». Гол Виктора Цыганкова помог «бело-красным» обыграть «Алавес», а Владислав Ванат поразил ворота «Бетиса» (матч завершился вничью со счетом 1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Жирона
30 ноября 2025 -
22:00
Реал Мадрид
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
