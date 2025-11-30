30 ноября на Монтиливи пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Реал Мадрид.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда два года назад ставила на уши испанский футбол, лидируя и опережая всех, в том числе даже нынешнего соперника - впрочем, потом был финиш все равно на неожиданно высоком третьем месте. Но уже год назад Цыганков и компания фактически успели провалить дебют в Лиге чемпионов, после чего были неудачи и в кубке с Примерой - в последней, впрочем, смогли опередить минимально Леганес в борьбе за выживание.

Казалось, что это просто отсрочило падение в Сегунду. Но если в августе были только поражения, то осенью признаки жизни все-таки проект начал проявлять. В том числе за счет голов подписанного в дэдлайн Ваната. Он в прошлом туре, с Бетисом, отметился уже третьим голом. Но все равно матч закончился ничьей 1:1, пропустив в ответ в середине второго тайма.

Реал Мадрид

Клуб в 2025-м году не возьмет ни единого титула. Это болезненный удар, который Флорентино Перес не простил даже Анчелотти, которого не так давно хвалил - воспользовавшись настойчивыми приглашениями из Бразилии, Карло отпустили тренировать там национальную сборную. Уже на клубном чемпионате мира руководил уже Хаби Алонсо, правда, там уступили ПСЖ. Потом в целом был хороший старт, а провал в дерби с Атлетико, 2:5, компенсировался довольно уверенной победой в Эль Класико с Барселоной.

Проблемы начались в этом месяце. Сначала Ливерпуль, много проигрывавший до этого, по делу обыграл на Энфилде испанцев, несмотря на все сэйвы Куртуа. Потом были только ничьи с Райо Вальекано и Эльче, из-за чего почти нивелировался отрыв от каталонцев. Тем важнее было обыграть Олимпиакос, пусть даже Лунин, получив шанс наконец-то сыграть, там пропустил трижды.

Статистика личных встреч

Все четыре последних поединка были выиграны столичным клубом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку гостей. Ставим на то, что они наконец-то выиграют, причем с форой -1 гол (коэффициент - 1,60).