Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала

В поединке 14-го тура испанской Ла Лиги встретились «Жирона» и «Реал». В стартовом составе хозяев поля на поле вышли украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

«Галактикос» активно искали пути взятия ворот соперников и создали несколько опасных моментов. «Бело-красные» не стали закрываться на своей половине поля, пытаясь отвечать острыми выпадами.

Перед перерывом Мбаппе удалось отправить мяч в ворота «Жироны», но после просмотра видеоповтора арбитр зафиксировал игру рукой у француза. А хозяева свой момент реализовали. Цыганков в центральной зоне перевел мяч на Унахи, который пробил точно в «девятку».

Во втором тайме «галактикос» усилили давление на штрафную соперников, но «бело-красные» вполне грамотно оборонялись. Более того, «Жирона» едва не удвоила свое преимущество, когда Ванат из выгодной позиции не сумел переиграть Куртуа.

И все же, гости смогли сравнять счет. Ринкон в штрафной сбил Винисиуса, а Мбаппе точным ударом реализовал пенальти.

В оставшееся время «сливочные» пытались вырвать победу, жиронцы проводили редкие контратаки. Дважды близок к успеху был Винисиус, а в компенсированное время Мбаппе чудом не попал в ворота.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Ла Лига. 14-й тур.

«Жирона» – «Реал» – 1:1

Голы: Унахи (45) – Мбаппе (67, пенальти)

Предупреждения: Гассанига (43), Унахи (59), Ванат (74)

«Жирона»: Гассанига, А.Мартинес, Ринкон (Франсес, 72), Витор Рейс, Морено, Унахи (Руис, 83), Витсель, Мартин, Цыганков (Асприлья, 72), Ванат (Ласс, 83), Хиль (Рока, 72)

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд (Г.Гарсия, 90), Милитао, Рюдигер, Ф.Гарсия (Каррерас, 90), Вальверде, Тчуамэни (Родриго, 73), Беллингем, Гюлер (Камавинга, 46), Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Стадион «Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА