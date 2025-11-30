Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Чемпионат Испании
Жирона
30.11.2025 22:00 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
Испания
30 ноября 2025, 23:58 | Обновлено 01 декабря 2025, 00:19
1391
11

Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала

«Галактикос» не смогли победить в третьем подряд матче чемпионата

30 ноября 2025, 23:58 | Обновлено 01 декабря 2025, 00:19
1391
11 Comments
Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 14-го тура испанской Ла Лиги встретились «Жирона» и «Реал». В стартовом составе хозяев поля на поле вышли украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

«Галактикос» активно искали пути взятия ворот соперников и создали несколько опасных моментов. «Бело-красные» не стали закрываться на своей половине поля, пытаясь отвечать острыми выпадами.

Перед перерывом Мбаппе удалось отправить мяч в ворота «Жироны», но после просмотра видеоповтора арбитр зафиксировал игру рукой у француза. А хозяева свой момент реализовали. Цыганков в центральной зоне перевел мяч на Унахи, который пробил точно в «девятку».

Во втором тайме «галактикос» усилили давление на штрафную соперников, но «бело-красные» вполне грамотно оборонялись. Более того, «Жирона» едва не удвоила свое преимущество, когда Ванат из выгодной позиции не сумел переиграть Куртуа.

И все же, гости смогли сравнять счет. Ринкон в штрафной сбил Винисиуса, а Мбаппе точным ударом реализовал пенальти.

В оставшееся время «сливочные» пытались вырвать победу, жиронцы проводили редкие контратаки. Дважды близок к успеху был Винисиус, а в компенсированное время Мбаппе чудом не попал в ворота.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

Ла Лига. 14-й тур.

«Жирона» – «Реал» – 1:1

Голы: Унахи (45) – Мбаппе (67, пенальти)

Предупреждения: Гассанига (43), Унахи (59), Ванат (74)

«Жирона»: Гассанига, А.Мартинес, Ринкон (Франсес, 72), Витор Рейс, Морено, Унахи (Руис, 83), Витсель, Мартин, Цыганков (Асприлья, 72), Ванат (Ласс, 83), Хиль (Рока, 72)

«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд (Г.Гарсия, 90), Милитао, Рюдигер, Ф.Гарсия (Каррерас, 90), Вальверде, Тчуамэни (Родриго, 73), Беллингем, Гюлер (Камавинга, 46), Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Стадион «Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Жирона – Реал – 1:1. Ассист Цыганкова, игра Ваната. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Сельта уступила Эспаньолу с голом на последних минутах
Мбаппе забил очередной гол с пенальти в сезоне 2025/26. Сколько уже имеет?
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Жирона - Реал отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
adidas777
Циганков найкращий у Жирони у цьому матчі!
Молодці відібрали очки у Реала!
Ответить
+6
TradyT
Циганков красунчик! Якби не постійні травми, я впевнений, що Віктор вже грав би в топовому клубі
Ответить
+4
Микола Захарченко
Дуже непоганий матч від Жирони проти мадридського гранда . Циганков зіграв на рівні , Віктор оговтується після прикрих травм . А ось Ванату потрібно виростати з коротеньких штанців та набиратися футбольної "наглості" , якщо він хоче прогресувати в Ла Лізі . Момент , який в нього був , потрібно було б реалізовувати . Схожі моменти виникали в нього і в єврокубкових іграх за  Динамо та в матчах за збірну. Можливо справа у психології і далі діло піде на краще , але треба працювати над цим .
Ответить
+3
Markus Bob
Жирона сегодня была просто топ! Почему с 1 тура ТАК не играть?
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
NATS
Обвинить судью не в чем - старался для победы Реала, как мог
Ответить
+2
buryi48
Вітаю Жирону з доброю грою проти Реала!
Ответить
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
З одного боку радість за команду з українськими гравцями, з іншого шкода що тепер барсуки піднялись на 1-ше місце😕 Ну це ще виправиться. А Жирона сьогодні молодці!👏😊
Ответить
-4
Оберст
Пафосная ничья рыгала
Ответить
-10
