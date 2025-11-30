Сенсация с ассистом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Реала
«Галактикос» не смогли победить в третьем подряд матче чемпионата
В поединке 14-го тура испанской Ла Лиги встретились «Жирона» и «Реал». В стартовом составе хозяев поля на поле вышли украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
«Галактикос» активно искали пути взятия ворот соперников и создали несколько опасных моментов. «Бело-красные» не стали закрываться на своей половине поля, пытаясь отвечать острыми выпадами.
Перед перерывом Мбаппе удалось отправить мяч в ворота «Жироны», но после просмотра видеоповтора арбитр зафиксировал игру рукой у француза. А хозяева свой момент реализовали. Цыганков в центральной зоне перевел мяч на Унахи, который пробил точно в «девятку».
Во втором тайме «галактикос» усилили давление на штрафную соперников, но «бело-красные» вполне грамотно оборонялись. Более того, «Жирона» едва не удвоила свое преимущество, когда Ванат из выгодной позиции не сумел переиграть Куртуа.
И все же, гости смогли сравнять счет. Ринкон в штрафной сбил Винисиуса, а Мбаппе точным ударом реализовал пенальти.
В оставшееся время «сливочные» пытались вырвать победу, жиронцы проводили редкие контратаки. Дважды близок к успеху был Винисиус, а в компенсированное время Мбаппе чудом не попал в ворота.
Финальный свисток зафиксировал ничейный результат.
Ла Лига. 14-й тур.
«Жирона» – «Реал» – 1:1
Голы: Унахи (45) – Мбаппе (67, пенальти)
Предупреждения: Гассанига (43), Унахи (59), Ванат (74)
«Жирона»: Гассанига, А.Мартинес, Ринкон (Франсес, 72), Витор Рейс, Морено, Унахи (Руис, 83), Витсель, Мартин, Цыганков (Асприлья, 72), Ванат (Ласс, 83), Хиль (Рока, 72)
«Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд (Г.Гарсия, 90), Милитао, Рюдигер, Ф.Гарсия (Каррерас, 90), Вальверде, Тчуамэни (Родриго, 73), Беллингем, Гюлер (Камавинга, 46), Мбаппе, Винисиус Жуниор.
Стадион «Монтиливи» (Жирона, Испания)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
29 ноября орлы вместе с украинцами переиграли соперников со счетом 2:1
Украинская команда финишировала 18-й
Молодці відібрали очки у Реала!