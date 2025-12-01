Жирона – Реал – 1:1. Ассист Цыганкова, игра Ваната. Видео голов, обзор
30 ноября прошел матч 14-го тура Ла Лиги
30 ноября прошел важный матч для украинских болельщиков: «Жирона» – «Реал».
Команды встретились на стадионе «Монтиливи», стартовый свисток прозвучал в 22:00.
В стартовом составе хозяев вышли два украинских футболиста – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Украинский вратарь «Реала», Андрей Лунин, остался в запасе.
Перед перерывом мадридский клуб вышел вперёд благодаря голу Килиана Мбаппе, однако главный судья отменил взятие ворот из-за игры рукой.
Каталонский клуб быстро отреагировал и через несколько минут воспользовался своим шансом. Цыганков сделал передачу на Аззедина Унаи – 1:0.
После перерыва гости пытались исправить положение, но их хватило всего на один гол и тот с пенальти. Как результат, сенсационная ничья (1:1).
Ла Лига. 14-й тур, 30 ноября
«Жирона» – «Реал» Мадрид – 1:1
Голы: Унаи, 45 – Мбаппе, 67 (пен.)
ГОЛ! 1:0, Унаи, 45 мин
ГОЛ! 1:1, Мбаппе, 67 мин (пен.)
События матча
