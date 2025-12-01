Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона – Реал – 1:1. Ассист Цыганкова, игра Ваната. Видео голов, обзор
Чемпионат Испании
Жирона
30.11.2025 22:00 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
Испания
01 декабря 2025, 01:02 | Обновлено 01 декабря 2025, 01:04
1506
1

Жирона – Реал – 1:1. Ассист Цыганкова, игра Ваната. Видео голов, обзор

30 ноября прошел матч 14-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября прошел важный матч для украинских болельщиков: «Жирона» – «Реал».

Команды встретились на стадионе «Монтиливи», стартовый свисток прозвучал в 22:00.

В стартовом составе хозяев вышли два украинских футболиста – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Украинский вратарь «Реала», Андрей Лунин, остался в запасе.

Перед перерывом мадридский клуб вышел вперёд благодаря голу Килиана Мбаппе, однако главный судья отменил взятие ворот из-за игры рукой.

Каталонский клуб быстро отреагировал и через несколько минут воспользовался своим шансом. Цыганков сделал передачу на Аззедина Унаи – 1:0.

После перерыва гости пытались исправить положение, но их хватило всего на один гол и тот с пенальти. Как результат, сенсационная ничья (1:1).

Ла Лига. 14-й тур, 30 ноября

«Жирона» – «Реал» Мадрид – 1:1

Голы: Унаи, 45 – Мбаппе, 67 (пен.)

ГОЛ! 1:0, Унаи, 45 мин

ГОЛ! 1:1, Мбаппе, 67 мин (пен.)

События матча

67’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Жирона), асcист Виктор Цыганков.
