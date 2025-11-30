Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Боруссия Д – 1:2. Битва за топ-3 Бундеслиги. Видео голов и обзор
Чемпионат Германии
Байер
29.11.2025 19:30 – FT 1 : 2
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
30 ноября 2025, 07:31 |
41
0

Байер – Боруссия Д – 1:2. Битва за топ-3 Бундеслиги. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Германии 2025/26

30 ноября 2025, 07:31 |
41
0
Байер – Боруссия Д – 1:2. Битва за топ-3 Бундеслиги. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября Боруссия Дортмунд одолела Байер в матче 12-го тура Бундеслиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Бай-Арена в Леверкузене и завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря этой победе Боруссия Д обошла Байер и поднялась на третье место в таблице чемпионата Германии с 25 очками. У Байера четвертая позиция с 23 пунктами.

Бундеслига 2025/26. 12-й тур, 29 ноября

Байер – Боруссия Дортмунд – 1:2

Голы: Кофане, 83 – Ансельмино, 41, Адейеми, 65

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кофане (Байер), асcист Ибрагим Маза.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д), асcист Фабиу Силва.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Аарон Ансельмино (Боруссия Д), асcист Даниэль Свенссон.
По теме:
Бавария – Санкт-Паули – 3:1. Вырвали победу после 90-й минуты. Видео голов
Против кого сыграет Месси? Определена финальная пара Кубка MLS 2025
Насьонал – Бенфика – 1:2. Камбек орлов, как пропустил Трубин? Видео голов
Боруссия Дортмунд Байер Байер - Боруссия Д видео голов и обзор чемпионат Германии по футболу Бундеслига Аарон Ансельмино Карим Адейеми Кристиан Кофане
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Футбол | 29 ноября 2025, 09:05 8
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?
Рейтинг сезона УЕФА. Какие две страны получат дополнительные путевки в ЛЧ?

Лучшие две ассоциации в рейтинге за сезон получат пропуск в Лигу чемпионов

В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30 ноября 2025, 07:00 0
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы

Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29.11.2025, 20:00
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Футбол | 29.11.2025, 13:11
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
Французский клуб вынужденно продал игрока в Динамо из-за финансовых проблем
ВИДЕО. Месут Озил шокировал фанатов своей трансформацией
Футбол | 29.11.2025, 23:56
ВИДЕО. Месут Озил шокировал фанатов своей трансформацией
ВИДЕО. Месут Озил шокировал фанатов своей трансформацией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
29.11.2025, 22:41
Бокс
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
Маркевич нашел двоих футболистов, которые усилят Динамо после провала в ЛК
28.11.2025, 14:17 20
Футбол
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 70
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем