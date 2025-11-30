29 ноября Боруссия Дортмунд одолела Байер в матче 12-го тура Бундеслиги 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Бай-Арена в Леверкузене и завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря этой победе Боруссия Д обошла Байер и поднялась на третье место в таблице чемпионата Германии с 25 очками. У Байера четвертая позиция с 23 пунктами.

Бундеслига 2025/26. 12-й тур, 29 ноября

Байер – Боруссия Дортмунд – 1:2

Голы: Кофане, 83 – Ансельмино, 41, Адейеми, 65

Видеообзор матча