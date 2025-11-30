Байер – Боруссия Д – 1:2. Битва за топ-3 Бундеслиги. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Германии 2025/26
29 ноября Боруссия Дортмунд одолела Байер в матче 12-го тура Бундеслиги 2025/26.
Встреча прошла на стадионе Бай-Арена в Леверкузене и завершилась со счетом 2:1.
Благодаря этой победе Боруссия Д обошла Байер и поднялась на третье место в таблице чемпионата Германии с 25 очками. У Байера четвертая позиция с 23 пунктами.
Бундеслига 2025/26. 12-й тур, 29 ноября
Байер – Боруссия Дортмунд – 1:2
Голы: Кофане, 83 – Ансельмино, 41, Адейеми, 65
Видеообзор матча
События матча
