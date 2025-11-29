Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 29 ноября и начнется в 19:30 по Киеву

Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября на Бай-Арена пройдет матч 12-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Байер встретится с Боруссией Дортмунд. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Байер

Команда точно будет ностальгировать о коротком, но очень ярком, в буквальном смысле золотом, периоде, когда в Леверкузене тренировал Хаби Алонсо. Особенно, конечно, 2023/2024, в котором не было вообще поражений на внутренней арене, что принесло дубль. Правда, сохранить дебютную серебряную салатницу не получилось и с ним.

Летом сделали ставку на тен Хага. Но в нем разочаровались уже после первых же, очень неудачных, туров. И, не теряя время, сменили его на Юлманда. В итоге тот уже поднял подопечных на текущее третье место - больше очков, чем у клуба (23), набрали РБ Лейпциг и, конечно же, Бавария. Впрочем, есть и Лига чемпионов, где получается не так здорово, достаточно вспомнить 2:7 с ПСЖ. Против Манчестер Сити на этой неделе, с другой стороны, получилось выдать, возможно, лучший матч в этом сезоне. Английский гранд был обыгран 2:0, с голами в середине первого и в начале второго тайма, на что не ответил фаворит ничем.

Боруссия Дортмунд

Клуб тоже не угадал с наставником недавно, когда летом прошлого года сделал главным тренером Нури Шахина. Только его сняли тогда, когда, казалось, ситуация уже стала аховой. Но потом пришел Нико Ковач, и все-таки ухитрился отвоевать четвертое место в Бундеслиге 1, то есть обеспечил достаточно неплохой результат.

Это, кстати, позволило снова стартовать в Лиге чемпионов. И там немцы смотрелись неплохо, пока не напоролись на Манчестер Сити, уступив тому 1:4. В крайнем туре с Вильярреалом зато получилось оформить разгромные 4:0 с дублем Гирасси. Вот на внутренней арене не все удается, особенно в последних поединках Бундеслиги, когда были только ничьи с Кельном и Штутгартом.

Статистика личных встреч

В 2025-м году клубы успели обменяться победами, причем выездными.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Понятно одно: скучать не придется. Ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Байер
29 ноября 2025 -
19:30
Боруссия Д
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
