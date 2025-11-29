Поднялись в топ-3. Байер на своем поле сыграл с Боруссией Д
Гости обыграли соперника
Последним субботним матчем в Бундеслиги стало противостояние Байера и Боруссии Дортмунд.
Дортмундская команда на выезде выиграла со счетом 2:1 благодаря голам в первом и втором таймах. Боруссия после двух ничейных результатов вернулась к победам и поднялась на третье место с отставанием от Баварии в 9 очков.
Байер идет четвертым, отставая от Боруссии на два пункта.
Чемпионат Германии. 12-й тур
Байер – Боруссия Дортмунд 1:2
Голы: Кофане, 83 - Ансельмино, 41, Адейеми, 65
Байер: Флеккен, Андрих (Кванса, 88), Баде, Тапсоба, Хофманн (Телла, 88), Маза, Алейш Гарсия, Гримальдо, Тилман, Поку (Эчеверри, 74), Шик (Кофане, 63)
Боруссия Д: Кобел, Ансельмино, Антон, Шлоттербек, Рюэрсон (Коуто, 80), Свенссон, Забитцер, Нмеча (Бенсебаини, 90), Брандт (Чуквумека, 90), Адейеми (Беллингем, 80), Гирасси (Фабио Силва, 60)
