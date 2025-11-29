Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поднялись в топ-3. Байер на своем поле сыграл с Боруссией Д
Чемпионат Германии
Байер
29.11.2025 19:30 – FT 1 : 2
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
29 ноября 2025, 21:55 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:30
139
0

Поднялись в топ-3. Байер на своем поле сыграл с Боруссией Д

Гости обыграли соперника

29 ноября 2025, 21:55 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:30
139
0
Поднялись в топ-3. Байер на своем поле сыграл с Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine

Последним субботним матчем в Бундеслиги стало противостояние Байера и Боруссии Дортмунд.

Дортмундская команда на выезде выиграла со счетом 2:1 благодаря голам в первом и втором таймах. Боруссия после двух ничейных результатов вернулась к победам и поднялась на третье место с отставанием от Баварии в 9 очков.

Байер идет четвертым, отставая от Боруссии на два пункта.

Чемпионат Германии. 12-й тур

Байер – Боруссия Дортмунд 1:2
Голы: Кофане, 83 - Ансельмино, 41, Адейеми, 65

Байер: Флеккен, Андрих (Кванса, 88), Баде, Тапсоба, Хофманн (Телла, 88), Маза, Алейш Гарсия, Гримальдо, Тилман, Поку (Эчеверри, 74), Шик (Кофане, 63)

Боруссия Д: Кобел, Ансельмино, Антон, Шлоттербек, Рюэрсон (Коуто, 80), Свенссон, Забитцер, Нмеча (Бенсебаини, 90), Брандт (Чуквумека, 90), Адейеми (Беллингем, 80), Гирасси (Фабио Силва, 60)

По теме:
Байер – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Бавария – Санкт-Паули. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Байер Боруссия Дортмунд чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
Футбол | 29 ноября 2025, 21:42 2
ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб

И.о. наставника клуба провел первую тренировку с первой командой киевлян

Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 14:44 10
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо

Иван Гецко прокомментировал увольнение Александра Шовковского

«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Футбол | 29.11.2025, 04:05
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Футбол | 29.11.2025, 06:02
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Футбол | 29.11.2025, 08:15
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Лунин поразил своей игрой топовый клуб в последнем матче. Готовится переход
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 5
Бокс
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 82
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем