Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Байер – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Байер
29.11.2025 19:30 - : -
Боруссия Д
Германия
29 ноября 2025, 11:35 |
Байер – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 сентября в 19:30 поединок Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Боруссия» Д.

Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Трансляция матча В эфире
