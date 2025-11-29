29.11.2025 19:30 - : -
Байер – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 сентября в 19:30 поединок Бундеслиги
В субботу, 29 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Боруссия» Д.
Игра пройдет на стадионе «БайАрена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Байер – Боруссия ДСмотреть трансляцию
