В субботу, 29 ноября, состоится матч 12-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Байер» и «Боруссия» Д.

Игра пройдет на стадионе «БайАрена».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.