Бавария – Санкт-Паули – 3:1. Вырвали победу после 90-й минуты. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура Бундеслиги 2025/26
29 ноября мюнхенская Бавария виграла непростой матч 12-го тура Бундеслиги 2025/26 у команды Санкт-Паули со счетом 3:1.
Подопечные Венсана Компани вырвали три очка после 90-й минуты благодаря голам Луиса Диаса и Николаса Джексона.
Бундеслига 2025/26. 12-й тур, 29 ноября
Бавария – Санкт-Паули – 3:1
Голы: Геррейру, 44, Диас, 90+3, Джексон, 90+6 – Унтонджи, 6
Видеообзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Бавария).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Йосуа Киммих.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария), асcист Луис Диас.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Унтонджи (Санкт-Паули), асcист Матиаш Лаже.
