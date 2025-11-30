Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Бавария
29.11.2025 16:30 – FT 3 : 1
Санкт-Паули
Германия
Бавария – Санкт-Паули – 3:1. Вырвали победу после 90-й минуты. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Бундеслиги 2025/26

Бавария – Санкт-Паули – 3:1. Вырвали победу после 90-й минуты. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября мюнхенская Бавария виграла непростой матч 12-го тура Бундеслиги 2025/26 у команды Санкт-Паули со счетом 3:1.

Подопечные Венсана Компани вырвали три очка после 90-й минуты благодаря голам Луиса Диаса и Николаса Джексона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бундеслига 2025/26. 12-й тур, 29 ноября

Бавария – Санкт-Паули – 3:1

Голы: Геррейру, 44, Диас, 90+3, Джексон, 90+6 – Унтонджи, 6

Видеообзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Бавария).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Йосуа Киммих.
44’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Бавария), асcист Луис Диас.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Унтонджи (Санкт-Паули), асcист Матиаш Лаже.
