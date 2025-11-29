29 ноября, свою встречу в рамках 12 тура Бундеслиги проведут Бавария – Санкт-Паули. Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

Бавария

На этой неделе подопечные Венсана Компани потерпели первое поражение в сезоне, проиграли заслуженно, в гостях сильному Арсеналу в Лиге чемпионов, со счетом 1:3. Закрывать такие длительные серии без поражений всегда неприятно, но теперь не будет этого давления, когда нельзя проигрывать. В чемпионате дела идут хорошо, команда уверенно лидирует, опережая на 6 очков ближайшего преследователя. Бавария в последнем туре чемпионата эффектно дома обыграла Фрайбург 6:2, хоть и уступала 0:2.

По игре и составу у баварцев нет равных на внутренней арене, так что чемпионство они с большой вероятностью оформят досрочно. Сложнее будет в еврокубках, что и показала упомянутая игра в Лондоне, но тяжелых последствий от той неудачи не будет. Предстоящий матч из-за травм пропустят Девис и Мусиала.

Санкт-Паули

Старт чемпионата был оптимистичным для Санкт-Паули, ведь команда смогла набрать 7 очков в трех турах. Потом началась настоящая катастрофа, восемь поражений подряд, а учитывая статус предстоящего соперника, серия наверняка продолжится. Интересно, что клуб продолжает борьбу в Кубке Германии, где сыграет вскоре против Боруссии Менхенгладбах.

Команда идет на 16-й строчке в чемпионате, а это зона переходных матчей, учитывая текущее положение, нужно будет думать о сохранении прописки в элитном немецком дивизионе. Первоочередная задача, прервать серию поражений и постепенно выбираться с низов. У клуба всего одна кадровая потеря, из-за повреждения не сможет выйти на поле Немет.

Личные встречи

У клубов небольшая история очных противостояний, в прошлом сезоне Санкт-Паули дважды уступил, но с достойным счетом – дома и 2:3 в гостях.

Прогноз

Встречаются соперники с разных концов турнирной таблицы, конечно, Бавария большой фаворит и выше классом, в победе хозяев никто не сомневается. Санкт-Паули явно не в той форме, чтоб дать бой главному гранду страны.

Думаю, у подопечных Компани будет спортивная злость, после фиаско в Лондоне. Ставлю на успех хозяев поля с форой -2,5 гола за 1,79.