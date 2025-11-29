Фоден сделал дубль за МС. Сколько уже забил голов за «горожан» в АПЛ?
Вспомним десятку лучших бомбардиров в истории Манчестер Сити в Премьер-лиге
Фил Фоден стал главным героем матча 13-го тура АПЛ Манчестер Сити – Лидс Юнайтед, сделав дубль.
Англичанин отличился голами на первой минуте игры, а также на первой добавленной в концовке встрече, принеся победу «горожанам».
Теперь в активе Фодена стало 64 забитых мяча за Манчестер Сити в АПЛ, что является пятым результатом в истории клуба.
Для того чтобы сравниться с Кевином Де Брюйне (72) на 4-м месте, англичанину нужно забить еще 8 мячей.
Тройка лучших бомбардиров ТС в АПЛ выглядит следующим образом: Серхио Агуэро (184), Эрлинг Холанд (99) и Рахим Стерлинг (91).
Топ-10 лучших бомбардиров Манчестер Сити в АПЛ
- 184 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 99 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
- 91 – Рахим Стерлинг (Англия)
- 72 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 64 – Фил Фоден (Англия)
- 60 – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
- 60 – Давид Силва (Испания)
- 58 – Карлос Тевес (Аргентина)
- 58 – Габриэл Жезус (Бразилия)
- 50 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
Phil Foden provided a clutch moment for Manchester City with two goals in their 3-2 win over Leeds ⚽️⚽️— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) November 29, 2025
It means he is now 5th on the club's list of Premier League goalscorers and closing the gap on a group of City legends🔵 pic.twitter.com/VdQjCTVLG6
