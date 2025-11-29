Фоден сделал дубль за МС. Сколько уже забил голов за «горожан» в АПЛ?

Фил Фоден стал главным героем матча 13-го тура АПЛ Манчестер Сити – Лидс Юнайтед, сделав дубль.

Англичанин отличился голами на первой минуте игры, а также на первой добавленной в концовке встрече, принеся победу «горожанам».

Теперь в активе Фодена стало 64 забитых мяча за Манчестер Сити в АПЛ, что является пятым результатом в истории клуба.

Для того чтобы сравниться с Кевином Де Брюйне (72) на 4-м месте, англичанину нужно забить еще 8 мячей.

Тройка лучших бомбардиров ТС в АПЛ выглядит следующим образом: Серхио Агуэро (184), Эрлинг Холанд (99) и Рахим Стерлинг (91).

Топ-10 лучших бомбардиров Манчестер Сити в АПЛ

184 – Серхио Агуэро (Аргентина)

99 – Эрлинг Холанд (Норвегия)

91 – Рахим Стерлинг (Англия)

72 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)

64 – Фил Фоден (Англия)

60 – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)

60 – Давид Силва (Испания)

58 – Карлос Тевес (Аргентина)

58 – Габриэл Жезус (Бразилия)

50 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)