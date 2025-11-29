Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 ноября 2025, 22:46 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:47
Фоден сделал дубль за МС. Сколько уже забил голов за «горожан» в АПЛ?

Вспомним десятку лучших бомбардиров в истории Манчестер Сити в Премьер-лиге

Фоден сделал дубль за МС. Сколько уже забил голов за «горожан» в АПЛ?
Getty Images/Global Images Ukraine

Фил Фоден стал главным героем матча 13-го тура АПЛ Манчестер Сити – Лидс Юнайтед, сделав дубль.

Англичанин отличился голами на первой минуте игры, а также на первой добавленной в концовке встрече, принеся победу «горожанам».

Теперь в активе Фодена стало 64 забитых мяча за Манчестер Сити в АПЛ, что является пятым результатом в истории клуба.

Для того чтобы сравниться с Кевином Де Брюйне (72) на 4-м месте, англичанину нужно забить еще 8 мячей.

Тройка лучших бомбардиров ТС в АПЛ выглядит следующим образом: Серхио Агуэро (184), Эрлинг Холанд (99) и Рахим Стерлинг (91).

Топ-10 лучших бомбардиров Манчестер Сити в АПЛ

  • 184 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 99 – Эрлинг Холанд (Норвегия)
  • 91 – Рахим Стерлинг (Англия)
  • 72 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 64 – Фил Фоден (Англия)
  • 60 – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
  • 60 – Давид Силва (Испания)
  • 58 – Карлос Тевес (Аргентина)
  • 58 – Габриэл Жезус (Бразилия)
  • 50 – Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
