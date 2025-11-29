Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
Монако
29.11.2025 18:00 - : -
ПСЖ
Франция
29 ноября 2025, 15:10 | Обновлено 29 ноября 2025, 15:11
Монако – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 29 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября на Луи II пройдет матч 14-го тура Лиги 1 Франции, в котором Монако встретится с ПСЖ. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Монако

Команда два предыдущих сезона провела под руководством Ади Хюттера. Австриец сразу добился, пожалуй, максимум возможного: в 2023/2024 его новые подопечные стали вторыми, за спиной у, конечно же, парижского гранда. Да, в следующем розыгрыше пропустили выше Марсель, но и третью позицию вполне можно занести в актив и наставнику, и футболистам. Но после первых же неудач нового спортивного года на Лазурном берегу решили сменить тренера.

Пока что Поконьоли разочаровывает на новой должности. Нет, в Лиге чемпионов были неплохие результаты. Правда, на этой неделе упустили там два очка, позволив дебютирующему Пафосу сровнять на 2:2 в концовке. Но на внутренней арене не просто не получилось прибавить, наоборот, трижды кряду были поражения. Более того, в двух крайних турах были разгромы, по 1:4, с Лансом дома и Ренном на выезде.

ПСЖ

Клуб царит во французском футболе. И делает это настолько безоговорочно, что иногда с барского плеча даже отдает титул в Лиге 1. Один раз своим шансом воспользовались как раз монегаски, еще раз был успех Лилля. В прошлом розыгрыше, наоборот, фаворит выиграл все возможные трофеи. Более того, пол года назад наконец-то победили в Лиге чемпионов. Ну, а в августе прибавили и победу в Суперкубке Европы над Тоттенхэмом. С ним, кстати, снова сыграли на этой неделе, уже в рамках очередного тура Лиги чемпионов. Там была более уверенная, но опять очень уж зрелищная, победа - 5:3.

При этом на внутреннюю арену у Забарного с его новыми одноклубниками, кажется, не хватает не столько сил, сколько мотивации. Вообще-то было уже поражение, еще трижды были только ничьи. Ну и что - все равно уже получается единолично лидировать. Да и в крайнем туре разгромили 3:0 Гавр. Украинский центрбек уже привычно провел полный матч.

Статистика личных встреч

В пяти крайних поединках у Монако получилось взять одну ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что гости допустят новую осечку. Уж очень слабы хозяева - такого противника чемпион победит даже на выезде (коэффициент - 1,60).

Монако
29 ноября 2025 -
18:00
ПСЖ
