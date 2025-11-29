Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 ноября 2025, 20:00 | Обновлено 29 ноября 2025, 20:04
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

«Монако» победил чемпиона Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Монако – ПСЖ

В субботу, 29 ноября, прошел матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Монако» и «ПСЖ».

Игра прошла в Монако на стадионе «Луи II». Сенсационную победу со счетом 1:0 одержали монегаски.

Автором единственного гола в матче стал Такуми Минамино, которому ассистировал представитель рф Александр Головин.

Наставник парижан Луис Энрике проигнорировал в этом матче Илью Забарного – украинец провел весь матч в запасе.

«ПСЖ» продолжает возглавлять Лигу 1 с 30 очками, но рискует после завершения тура опуститься на третью строчку. «Монако» поднялся на шестую строчку и имеет 23 очка.

Лига 1. 14-й тур, 29 ноября.

Монако – ПСЖ – 1:0
Голы: Минамино, 68.

Красная карточка: Керр, 80 (Монако).

Монако: Градецкий, Энрике, Кампос (Диатта 65), Салису, Керер, Тезе, Камара, Головин (Фāti 72), Аклиуш, Минамино (Погба 86), Балогун (Бирет 85).

ПСЖ: Шевалье, Эрнандес, Заир-Эмери, Пачо, Маркиньос, Руис (Рамуш 83), Витинья, Невеш, Маюлу (Нджанту 64), Ли Кан Ин (Дембеле 64), Кварацхелия (Мбае 76).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

