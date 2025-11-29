ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

В субботу, 29 ноября, прошел матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «Монако» и «ПСЖ».

Игра прошла в Монако на стадионе «Луи II». Сенсационную победу со счетом 1:0 одержали монегаски.

Автором единственного гола в матче стал Такуми Минамино, которому ассистировал представитель рф Александр Головин.

Наставник парижан Луис Энрике проигнорировал в этом матче Илью Забарного – украинец провел весь матч в запасе.

«ПСЖ» продолжает возглавлять Лигу 1 с 30 очками, но рискует после завершения тура опуститься на третью строчку. «Монако» поднялся на шестую строчку и имеет 23 очка.

Лига 1. 14-й тур, 29 ноября.

Монако – ПСЖ – 1:0

Голы: Минамино, 68.

Красная карточка: Керр, 80 (Монако).

Монако: Градецкий, Энрике, Кампос (Диатта 65), Салису, Керер, Тезе, Камара, Головин (Фāti 72), Аклиуш, Минамино (Погба 86), Балогун (Бирет 85).

ПСЖ: Шевалье, Эрнандес, Заир-Эмери, Пачо, Маркиньос, Руис (Рамуш 83), Витинья, Невеш, Маюлу (Нджанту 64), Ли Кан Ин (Дембеле 64), Кварацхелия (Мбае 76).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1