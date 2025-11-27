Франция27 ноября 2025, 23:02 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:05
Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 ноября в 18:00 по Киеву матч Лиги 1
В субботу, 29 ноября, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II».
Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
