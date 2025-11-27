В субботу, 29 ноября, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ».

Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II».

Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

