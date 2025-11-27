Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Монако – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
Монако
29.11.2025 18:00 - : -
ПСЖ
Франция
27 ноября 2025, 23:02 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:05
15
0

Смотрите 29 ноября в 18:00 по Киеву матч Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 29 ноября, состоится матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Монако на стадионе «Луи II».

Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Монако – ПСЖ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Монако - ПСЖ Илья Забарный
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
