Монако – ПСЖ – 1:0. Энрике и компания без Забарного опозорились. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Лиги 1 2025/26
29 ноября ПСЖ в статусе очевидного фаворита проиграл матч 14-го тура Лиги 1 2025/26 команде Монако со счетом 0:1.
Единственный гол в поединке, который прошел на стадионе Луи II, забил Такуми Минамино.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставник парижан Луис Энрике решил не выпускать украинского центрального защитника Илью Забарного в этой встрече.
Лига 1 2025/26. 14-й тур, 29 ноября
Монако – ПСЖ – 1:0
Гол: Минамино, 68
Удаление: Керер, 80 (Монако)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Самба Диалло в прошлом сезоне выступал в чемпионате Израиля за «Хапоэль» Иерусалим
Президент клуба официально представил нового наставника