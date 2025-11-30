Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Монако – ПСЖ – 1:0. Энрике и компания без Забарного опозорились. Видео гола
Чемпионат Франции
Монако
29.11.2025 18:00 – FT 1 : 0
ПСЖ
Франция
30 ноября 2025, 06:23 |
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Лиги 1 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября ПСЖ в статусе очевидного фаворита проиграл матч 14-го тура Лиги 1 2025/26 команде Монако со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке, который прошел на стадионе Луи II, забил Такуми Минамино.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник парижан Луис Энрике решил не выпускать украинского центрального защитника Илью Забарного в этой встрече.

Лига 1 2025/26. 14-й тур, 29 ноября

Монако – ПСЖ – 1:0

Гол: Минамино, 68

Удаление: Керер, 80 (Монако)

Видеообзор матча

События матча

80’
Тило Керер (Монако) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако), асcист Александр Головин.
ПСЖ ПСЖ - Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Тило Керер удаление (красная карточка) Такуми Минамино
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
