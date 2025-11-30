29 ноября ПСЖ в статусе очевидного фаворита проиграл матч 14-го тура Лиги 1 2025/26 команде Монако со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке, который прошел на стадионе Луи II, забил Такуми Минамино.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставник парижан Луис Энрике решил не выпускать украинского центрального защитника Илью Забарного в этой встрече.

Лига 1 2025/26. 14-й тур, 29 ноября

Монако – ПСЖ – 1:0

Гол: Минамино, 68

Удаление: Керер, 80 (Монако)

Видеообзор матча