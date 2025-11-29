Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Легионер Динамо обратился к фанатам: «Большое спасибо всем»

Алиу Тиаре дал интервью клубной пресс-службе

Легионер Динамо обратился к фанатам: «Большое спасибо всем»
ФК Динамо Киев. Алиу Тиаре

Сенегальский центральный защитник «Динамо» Алиу Тиаре обратился к фанатам киевского клуба, поблагодарив болельщиков за поддержку.

– Это твое первое большое интервью для клуба. Что хочешь сказать болельщикам?

– Большое спасибо всем за поддержку. Мы ее чувствуем – она дает нам силы и силы. Чемпионат еще продолжается, поэтому, пожалуйста, поддерживайте нас и дальше. А мы сделаем максимум с нашей стороны, – сказал Тиаре.

Динамо проваливает нынешний сезон.«Бело-синие» занимают седьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 13 сыгранных матчей.

Алиу Тиаре Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
