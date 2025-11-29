Алиу ТИАРЕ: «Два раза в неделю учу украинский язык»

Сенегальский центральный защитник «Динамо» Алиу Тиаре дал большое интервью клубной пресс-службе.

– Это интервью записывается сразу после того, как ты пришел с занятия по украинскому языку. Каковы первые впечатления?

– Могу сказать, что для начала все очень хорошо. Сейчас мне кажется, что лучше всего у меня получается именно произношение слов. Фонетика мне нравится.

– Ты говоришь, что уже можешь произносить определенные слова. Можешь привести примеры – слова или предложения, которые уже выучил?

– Пока что это отдельные слова или словосочетания, но я работаю над этим. Например: «Как дела?», «Очень хорошо».

– Как долго длятся твои занятия и как часто они проходят?

– Два раза в неделю, длятся они от 30 до 45 минут.

– А как происходит коммуникация в команде? Ты владеешь французским, но английский не на высоком разговорном уровне. Кто помогает тебе общаться?

– За то время, что я в команде, я уже начал понимать много слов. Не всегда могу ответить, но во время игры почти все понимаю. И в быту также уже начинаю понимать, что мне говорят. Отвечать пока сложно, но работаю над этим.

– Чем ты занимаешься вне футбола и занятий украинским языком? Какое у тебя хобби?

– Сейчас у нас сложный график, поэтому после тренировок и игр главное – восстановление. Свободного времени немного. Если появляется выходной или несколько свободных часов, могу прогуляться по городу.

– Давай вернемся к моменту, когда ты еще не был игроком «Динамо». От кого узнал об интересе со стороны клуба и каковы были первые мысли?

– Мне позвонил агент и рассказал об интересе «Динамо». Проект сразу показался очень интересным, ведь я знал, что «Динамо» – большой клуб с историей. Первыми, с кем я поделился новостью, была моя семья. Они были очень рады. Я сказал, что хочу поехать, попробовать себя и помогать клубу завоевывать трофеи.

– Украина находится в состоянии войны, и многие легионеры отказываются ехать. Почему это не испугало тебя?

– Когда я приехал в Киев, на самом деле было сложно сказать, что здесь война, потому что в городе довольно спокойно и безопасно. Чемпионат продолжается, клубы играют. Я подумал: почему я должен упускать такой шанс?

– Каковы были твои первые впечатления от Киева?

– Очень красивый город. Он понравился мне с первого взгляда.

– Ты говорил, что гуляешь по Киеву. Где болельщики могут тебя встретить? Есть ли у тебя любимые места?

– Пока нет. Я прогуливался только несколько раз и еще не выбрал какое-то любимое место для себя.

– Украина славится национальной кухней. Пробовал уже что-нибудь традиционное?

– Пока не было возможности попробовать что-то именно традиционно украинское, но в целом еда здесь мне очень нравится.

– Ты центральный защитник, по манере игры действуешь довольно осторожно, не любишь грубые подкаты. Откуда такая манера?

– Да, это мой стиль игры. Я стараюсь играть агрессивно, но не грубо. Это еще со времен выступлений в Сенегале и Франции. И дальше хочу прогрессировать уже в чемпионате Украины.

– Кто для тебя является примером по игре на твоей позиции?

– Конечно же, это игрок национальной сборной Сенегала Калиду Кулибали. Я люблю следить за его игрой и в чем-то хотел бы быть похожим на него.

– Ты начинал в академии клуба, основанного Патриком Виейра. Чтобы попасть туда, нужно выдержать огромный конкурс. Расскажи что-нибудь интересное о тех временах.

– Да, чтобы попасть в команду, нужно было очень много работать и… хорошо учиться. Если плохо учился, то не играл. Конкурс был серьезный, но это были их правила, и мы должны были их соблюдать.

– Затем был переезд из Сенегала во Францию. Насколько это было важным толчком для тебя?

– Это было очень серьезное изменение. Первый профессиональный контракт, новая страна, новая жизнь... Было сложно, но я был очень рад этому толчку.

– В прошлом сезоне ты был в аренде в «Нансе» и выиграл третью лигу, попал в символическую сборную. Можешь ли ты назвать этот сезон прорывным?

– Да, это был особый сезон с множеством эмоций. Мы выиграли трофей, я попал в топ-11 сезона. Это дало мне много сил и мотивации работать дальше.

– В разных СМИ твой рост указывают по-разному – 197 см или 195 см. Какой правильный?

– Мой рост – 195 см. 197 – это ошибка.

– Есть информация, что «Гавр» не хотел тебя продавать, но был вынужден. Также были другие клубы, в частности из Испании, Турции, Бельгии. Почему ты выбрал «Динамо»?

– Да, «Гавр» не хотел отпускать, но испытывал финансовые трудности. А я сначала и так не играл там, поэтому решил, что нельзя упускать шанс. Было несколько предложений, но «Динамо» предложило лучший проект и имеет большую историю.

– Знал ли ты, что одним из лучших защитников «Динамо» XXI века был твой соотечественник Пап Диаките?

– Да, я об этом слышал.

– Хочешь ли ты превзойти его достижения в «Динамо»?

– Конечно. Я был бы очень рад достичь этого. Обещаю много работать, чтобы стать лучшим.

– Ты быстро адаптировался в Украине. Как так получилось?

– Моя философия проста: карьера не такая длинная, чтобы тратить время на адаптацию. Если я куда-то приезжаю, то сразу работаю на максимуме.

– В «Динамо» ты уже провел 11 матчей. Можешь выделить какой-то особенный?

– Нет. Для меня каждый матч важен. Мы работаем, чтобы не повторять ошибок и становиться лучше.

– В матче против «Зари» у тебя был отличный момент, но вратарь спас. Было обидно?

– Да, жаль. Это был первый момент, который я, можно сказать, создал сам, и он был очень близок к реализации. Но вратарь сыграл хорошо. Поэтому не останавливаюсь и буду продолжать работать.

– А как насчет тренировочного процесса? Насколько он приносит удовольствие?

– Это всегда концентрация и тяжелая работа. То, что вы видите на поле, – это результат тренировок. Как тренируешься, так и играешь.

– В «Динамо» много талантливой молодежи. Кто, по твоему мнению, смог бы играть во французской Лиге 1?

– Я не могу выделить кого-то одного. По моему мнению, любой игрок «Динамо» смог бы составить конкуренцию во Франции.

– Что для тебя значит пребывание в «Динамо»? Это клуб надолго или трамплин для возвращения во Францию?

– Никто не знает будущего. У меня контракт с «Динамо», я здесь работаю и хочу прогрессировать. А дальше посмотрим.

– Это твое первое большое интервью для клуба. Что хочешь сказать болельщикам?

– Большое спасибо всем за поддержку. Мы ее чувствуем – она дает нам силы и вдохновение. Чемпионат еще продолжается, поэтому, пожалуйста, поддерживайте нас и в дальнейшем. А мы сделаем максимум с нашей стороны.