Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»

Известный украинский тренер Александр Рябоконь отреагировал на увольнение Александра Шовковского с поста главного тренера киевского Динамо. Специалист поддержал Игоря Костюка.

«В какой-то промежуток времени Игорь играл и хорошо играл еще при «Борисфене», это было еще в начале этого столетия. Мастер паса, очень полезно играл.

Я не буду комментировать самую отставку Шовковского. Правильно это или нет – руководителям виднее, но Игорь заслуживал этого шанса еще раньше.

Как-то я где-то и ожидал, что после Луческу будет назначен именно его. Многие подготовленные игроки, уверенная игра в юношеских чемпионских лигах во всех турнирах. Поэтому хорошо, что он получил этот шанс, будем за него болеть всем сердцем», – сказал Рябоконь.

В нынешнем сезоне Динамо занимает седьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 20 зачетных пунктов после 13 сыгранных матчей.