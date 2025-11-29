Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо

Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский впервые прокомментировал свое увольнение из «Динамо», использовав цитату известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя.

«Эрнест Хемингуэй однажды написал: «Самый сложный урок, который мне пришлось усвоить, будучи взрослым, — это неумолимая необходимость продолжать идти дальше, независимо от того, насколько разрушенным я чувствую себя внутри», — написал Шовковский в Фейсбуке.

Впоследствии этот пост со страницы Шовковского в Фейсбуке исчез.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.