Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Тренер использовал цитату Хемингуэя
Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский впервые прокомментировал свое увольнение из «Динамо», использовав цитату известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя.
«Эрнест Хемингуэй однажды написал: «Самый сложный урок, который мне пришлось усвоить, будучи взрослым, — это неумолимая необходимость продолжать идти дальше, независимо от того, насколько разрушенным я чувствую себя внутри», — написал Шовковский в Фейсбуке.
Впоследствии этот пост со страницы Шовковского в Фейсбуке исчез.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
