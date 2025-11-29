Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Украина. Премьер лига
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо

Тренер использовал цитату Хемингуэя

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший тренер «Динамо» Александр Шовковский впервые прокомментировал свое увольнение из «Динамо», использовав цитату известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя.

«Эрнест Хемингуэй однажды написал: «Самый сложный урок, который мне пришлось усвоить, будучи взрослым, — это неумолимая необходимость продолжать идти дальше, независимо от того, насколько разрушенным я чувствую себя внутри», — написал Шовковский в Фейсбуке.

Впоследствии этот пост со страницы Шовковского в Фейсбуке исчез.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский отставка
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TradyT
Олійченко, а що таке "фейбскуку"???
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Bulba_sumkin
ЦеШо наверно вкантакте в пацанском паблике где-то это прочитал, но теща с пистолетом мигом эту дурь из кепки выбила))) Ох я ору с этой дерьнамовской санта-барбары))
Ответить
+1
Mamay
Це сама головна їхня проблема того зіркового покоління Динамо вони ніяк не могли гідно і вчасно піти
Ответить
0
Андрей Попов
Інша цитата: "я довго отримував чималу з/п не досягаючи результату, але Сурок мені все ж таки дав копняка"
Ответить
0
_ Moore
Поряд з інфою "Дружина Шовковського звернулась до підписників після звільнення чоловіка" ця також доводить, що СаШо давно просився в Суркіса злиняти...
Ответить
0
Forvard001
Сашо ще й філософ,чекаємо маестро на новій посаді)
Ответить
0
New Zealander
Ну якщо зник допис, то Шовковський змінив свою думку стосовно "продовжувати йти далі". Дзвоніть 911
Ответить
-1
