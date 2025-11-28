Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пять пунктов до Баварии. Лейпциг потерял очки в чемпионате Германии
Германия
28 ноября 2025, 23:38 | Обновлено 28 ноября 2025, 23:39
Пять пунктов до Баварии. Лейпциг потерял очки в чемпионате Германии

«РБ Лейпциг» поделил очки с «Боруссия» Менхенгладбах

Пять пунктов до Баварии. Лейпциг потерял очки в чемпионате Германии
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 28 ноября, состоялся матч 12-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» Менхенгладбах и «РБ Лейпциг».

Встречу принимал стадион «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды, на удивление, на двоих не забили ни гола. Матч завершился со счетом 0:0.

«Боруссия» Менхенгладбах с 13 очками идет 11-й. «РБ Лейпциг» с 26 баллами занимает вторую строчку и отстает от лидирующей «Баварии» на пять пунков.

Чемпионат Германии. 12-й тур

Боруссия Менхенгладбах – РБ Лейпциг – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
