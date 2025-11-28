Пять пунктов до Баварии. Лейпциг потерял очки в чемпионате Германии
«РБ Лейпциг» поделил очки с «Боруссия» Менхенгладбах
В субботу, 28 ноября, состоялся матч 12-го тура чемпионата Германии между «Боруссией» Менхенгладбах и «РБ Лейпциг».
Встречу принимал стадион «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.
Команды, на удивление, на двоих не забили ни гола. Матч завершился со счетом 0:0.
«Боруссия» Менхенгладбах с 13 очками идет 11-й. «РБ Лейпциг» с 26 баллами занимает вторую строчку и отстает от лидирующей «Баварии» на пять пунков.
Чемпионат Германии. 12-й тур
Боруссия Менхенгладбах – РБ Лейпциг – 0:0
