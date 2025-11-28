Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Боруссия М – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Чемпионат Германии
Боруссия М
28.11.2025 21:30 - : -
РБ Лейпциг
Германия
28 ноября 2025, 16:53 | Обновлено 28 ноября 2025, 17:25
Боруссия М – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 28 ноября и начнется в 21:30 по Киеву

Боруссия М – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября, свою встречу в рамках 12 тура немецкой Бундеслиги проведут Боруссия Менхенгладбах – РБ Лейпциг. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Боруссия Менхенгладбах

Этот сезон для Гладбаха начался катастрофически, команда набрала всего три очка в стартовых восьми турах, не выиграв ни одного матча за этот период. Потом пришла серия из трех побед кряду, с общей разницей 10:1, что позволило подняться на десятую строчку в чемпионате, теперь отрыв от опасной зоны составляет пять очков.

В последнем туре Боруссия разобралась на выезде с аутсайдером Хайденхаймом – 3:0. Команда явно на ходу, однако, бороться за зону еврокубков будет крайне сложно, есть еще Кубок Германии, там в 1/8 финала придется сыграть против Санкт-Паули. Не смогут помочь партнерам в этом противостоянии Кьярдория, Нгуму, Омлин, Зандер, Урбих.

РБ Лейпциг

«Быки» в прошлом сезоне неожиданно остались без еврокубков, поэтому играют сейчас только на внутренней арене. Пока дела идут хорошо, РБ Лейпциг занимает вторую строчку в чемпионате, выше только неудержимая Бавария, отставание от которой составляет 6 очков.

В последнем туре команда с трудом обыграла в родных стенах Вердер со счетом 2:0. Упомянутая победа стала четвертой, в последних пяти противостояниях. «Быки» тоже продолжают борьбу в национальном кубке, где наверняка намерены бороться за трофей. Предстоящий матч пропустят Бичиабу, Гебель, Хенрикс и Уэдраого, под вопросом Финкграфе, Кампль и Ромуло.

Личные встречи

Соперники не порадовали результативность в своих матчах прошлого сезона, всего один забитый мяч в двух противостояниях. Боруссия выиграла дома 1:0, а в гостях расписала нулевую ничью.

Прогноз

Ожидаю интересного и непредсказуемого матча двух сильных команд, где может быть зафиксирован любой исход.

Вопреки истории очных противостояний, я жду результативного футбола, поэтому ставлю на тотал больше 3 голов за 1,62.

Боруссия М
28 ноября 2025 -
21:30
РБ Лейпциг
Даниил Агарков
