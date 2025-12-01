Оценены шансы Реброва вернуться тренировать Динамо

Бывший футболист «Динамо» Олег Ващук высказался о гипотетическом назначении Сергея Реброва главным тренером киевского «Динамо».

«В жизни все реально. А захочет ли Ребров возвращаться в Динамо? Не знаю... Я же не гадалка. Надо у Сергея спросить. Может, ему и предлагали...», – сказал Ващук.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.