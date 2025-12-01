Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Оценены шансы Реброва вернуться тренировать Динамо
Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 02:32 |
Оценены шансы Реброва вернуться тренировать Динамо

Владислав Ващук считает, что это вполне реально

УАФ. Сергей Ребров

Бывший футболист «Динамо» Олег Ващук высказался о гипотетическом назначении Сергея Реброва главным тренером киевского «Динамо».

«В жизни все реально. А захочет ли Ребров возвращаться в Динамо? Не знаю... Я же не гадалка. Надо у Сергея спросить. Может, ему и предлагали...», – сказал Ващук.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Полтава
Динамо Киев – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Денис Бойко отреагировал на назначение Игоря Костюка тренером Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера Сергей Ребров Владислав Ващук
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
