Саленко отреагировал на решение Суркиса уволить Шовковского
Легенда «Динамо» поддержал решение руководства клуба
Легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко отреагировал на решение руководства киевлян отправить в отставку главного тренера Александра Шовковского.
«К этому все шло. Я уже, наверное, два месяца говорил, что в «Динамо» нужно менять главного тренера, поскольку в игре команды не было прогресса», – сказал Саленко.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.
