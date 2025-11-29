Саленко отреагировал на решение Суркиса уволить Шовковского

Легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко отреагировал на решение руководства киевлян отправить в отставку главного тренера Александра Шовковского.

«К этому все шло. Я уже, наверное, два месяца говорил, что в «Динамо» нужно менять главного тренера, поскольку в игре команды не было прогресса», – сказал Саленко.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.