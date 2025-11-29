Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саленко отреагировал на решение Суркиса уволить Шовковского
Украина. Премьер лига
29 ноября 2025, 01:02 |
Саленко отреагировал на решение Суркиса уволить Шовковского

Легенда «Динамо» поддержал решение руководства клуба

Саленко отреагировал на решение Суркиса уволить Шовковского
ФК Динамо. Олег Саленко

Легендарный экс-игрок «Динамо» Олег Саленко отреагировал на решение руководства киевлян отправить в отставку главного тренера Александра Шовковского.

«К этому все шло. Я уже, наверное, два месяца говорил, что в «Динамо» нужно менять главного тренера, поскольку в игре команды не было прогресса», – сказал Саленко.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

После последнего поражения руководство киевлян уволило Шовковского.

ЛНЗ – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Динамо выступило с заявлением после игры с Омонией и отставки тренера
