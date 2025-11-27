Буяльский провел 400-й матч в клубной карьере
На высшем уровне хавбек киевлян дебютировал 11 сентября 2011 года
Поединок с «Омонией» (0:2) стал 400-м в клубной карьере 32-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского. 380 раз он выходил на поле в рядах «Динамо» и 20 – в составе «Говерлы». 272 встречи Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 95 - в еврокубках, 27 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.
На рубеж «400» Буяльский вышел через 14 лет 77 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке бело-синих с «Кремнем» (3:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
400 матчей в клубной карьере Виталия Буяльского
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
2011/12
|
Динамо
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
2012/13
|
Динамо
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2013/14
|
Говерла
|
20
|
-
|
-
|
-
|
20
|
2014/15
|
Динамо
|
11
|
5
|
-
|
7
|
23
|
2015/16
|
Динамо
|
18
|
3
|
-
|
7
|
28
|
2016/17
|
Динамо
|
21
|
2
|
1
|
4
|
28
|
2017/18
|
Динамо
|
26
|
2
|
1
|
13
|
42
|
2018/19
|
Динамо
|
22
|
2
|
1
|
11
|
36
|
2019/20
|
Динамо
|
27
|
3
|
1
|
6
|
37
|
2020/21
|
Динамо
|
20
|
3
|
1
|
11
|
35
|
2021/22
|
Динамо
|
16
|
-
|
1
|
5
|
22
|
2022/23
|
Динамо
|
27
|
-
|
-
|
12
|
39
|
2023/24
|
Динамо
|
23
|
1
|
-
|
4
|
28
|
2024/25
|
Динамо
|
29
|
3
|
-
|
8
|
40
|
2025/26
|
Динамо
|
11
|
2
|
-
|
7
|
20
|
Итого
|
|
272
|
27
|
6
|
95
|
400
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец пропустил трижды от «Олимпиакоса»
Украинцы выиграли вторую половину со счетом 49:31