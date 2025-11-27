Буяльский провел 400-й матч в клубной карьере

Поединок с «Омонией» (0:2) стал 400-м в клубной карьере 32-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского. 380 раз он выходил на поле в рядах «Динамо» и 20 – в составе «Говерлы». 272 встречи Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 95 - в еврокубках, 27 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

На рубеж «400» Буяльский вышел через 14 лет 77 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке бело-синих с «Кремнем» (3:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

400 матчей в клубной карьере Виталия Буяльского

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК Всего 2011/12 Динамо - 1 - - 1 2012/13 Динамо 1 - - - 1 2013/14 Говерла 20 - - - 20 2014/15 Динамо 11 5 - 7 23 2015/16 Динамо 18 3 - 7 28 2016/17 Динамо 21 2 1 4 28 2017/18 Динамо 26 2 1 13 42 2018/19 Динамо 22 2 1 11 36 2019/20 Динамо 27 3 1 6 37 2020/21 Динамо 20 3 1 11 35 2021/22 Динамо 16 - 1 5 22 2022/23 Динамо 27 - - 12 39 2023/24 Динамо 23 1 - 4 28 2024/25 Динамо 29 3 - 8 40 2025/26 Динамо 11 2 - 7 20 Итого 272 27 6 95 400

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.