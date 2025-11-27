Буяльский провел 400-й матч в клубной карьере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 ноября 2025, 23:29 | Обновлено 27 ноября 2025, 23:35
88
1

На высшем уровне хавбек киевлян дебютировал 11 сентября 2011 года

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Поединок с «Омонией» (0:2) стал 400-м в клубной карьере 32-летнего полузащитника киевлян Виталия Буяльского. 380 раз он выходил на поле в рядах «Динамо» и 20 – в составе «Говерлы». 272 встречи Виталий отыграл в чемпионатах Украины, 95 - в еврокубках, 27 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

На рубеж «400» Буяльский вышел через 14 лет 77 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 11 сентября 2011 года в кубковом гостевом поединке бело-синих с «Кремнем» (3:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

400 матчей в клубной карьере Виталия Буяльского

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

2011/12

Динамо

-

1

-

-

1

2012/13

Динамо

1

-

-

-

1

2013/14

Говерла

20

-

-

-

20

2014/15

Динамо

11

5

-

7

23

2015/16

Динамо

18

3

-

7

28

2016/17

Динамо

21

2

1

4

28

2017/18

Динамо

26

2

1

13

42

2018/19

Динамо

22

2

1

11

36

2019/20

Динамо

27

3

1

6

37

2020/21

Динамо

20

3

1

11

35

2021/22

Динамо

16

-

1

5

22

2022/23

Динамо

27

-

-

12

39

2023/24

Динамо

23

1

-

4

28

2024/25

Динамо

29

3

-

8

40

2025/26

Динамо

11

2

-

7

20

Итого

272

27

6

95

400

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
