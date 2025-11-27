Тарас МИХАВКО: «Мы все разочарованы. Надо что-то менять»

Центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко поделился впечатлениями после матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций, в котором украинская команда уступила кипрской «Омонии» (0:2):

– Как вы поддержали Дениса Попова после эпизода с назначенным пенальти в первом тайме?

– Конечно, мы поддержали его. Это футбол и у каждого бывают ошибки. Вышло так, что Денис просто случайно задел соперника, и назначили пенальти.

– Что вы хотите сказать болельщикам на фоне последних результатов?

– Трудно что-то сказать, потому что отрицательные результаты в течение последних двух месяцев. Просто что-то не то. Можно сказать, что чёрная полоса. Я даже не могу объяснить, что не так. Мы работаем, тренируемся... Честно, трудно что-то сказать.

– Второй пропущенный гол стал следствием того, что команда шла вперед, и соперник контратаковал?

– Да, конечно, мы атаковали и хотели отыграться, но пропустили контратаку. Случилось так, что они забили.

– Что должно было измениться во втором тайме?

– Мы выходили с желанием отыграться, но не удалось. Мы все разочарованы и понимаем, что что-то не так и нужно что-то менять, – подытожил Михавко.