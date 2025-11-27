Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
27 ноября 2025, 23:33 |
Тарас МИХАВКО: «Мы все разочарованы. Надо что-то менять»

Защитник киевского «Динамо» – о поражении от «Омонии» в матче Лиги конференций

Тарас МИХАВКО: «Мы все разочарованы. Надо что-то менять»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко поделился впечатлениями после матча четвертого тура основного этапа Лиги конференций, в котором украинская команда уступила кипрской «Омонии» (0:2):

– Как вы поддержали Дениса Попова после эпизода с назначенным пенальти в первом тайме?

– Конечно, мы поддержали его. Это футбол и у каждого бывают ошибки. Вышло так, что Денис просто случайно задел соперника, и назначили пенальти.

– Что вы хотите сказать болельщикам на фоне последних результатов?

– Трудно что-то сказать, потому что отрицательные результаты в течение последних двух месяцев. Просто что-то не то. Можно сказать, что чёрная полоса. Я даже не могу объяснить, что не так. Мы работаем, тренируемся... Честно, трудно что-то сказать.

– Второй пропущенный гол стал следствием того, что команда шла вперед, и соперник контратаковал?

– Да, конечно, мы атаковали и хотели отыграться, но пропустили контратаку. Случилось так, что они забили.

– Что должно было измениться во втором тайме?

– Мы выходили с желанием отыграться, но не удалось. Мы все разочарованы и понимаем, что что-то не так и нужно что-то менять, – подытожил Михавко.

Лига конференций Омония Омония - Динамо Динамо Киев Тарас Михавко
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 9
Diesel
Треба шоб ви всі пішли працювати на трубопрокатний завод
Ответить
+4
AndiM
Не знаю хто плате за те ,щоб це непорозуміння грало, але це футболіст бл.
Ответить
+3
Artem_Ponomar
ну пенальті дійсно був максимально тупим, на рівному місці собі нашкодили
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
NemaScall
Де написано, що Омонія СЕНСАЦІЙНО перемогла динаму? Велика футбольна  кіпріотська команда перемогла іншу гібралтарську , ой ! Ні !  ту, що громила Барсу , Баварію ,Реал.  
Ответить
+1
vruthiy-112
Винести тренера подалі від Києва...
Ответить
+1
Yurii Bars
А ти михавко,ти хто такий,що говореш про зміни????? 
Змінюй, тільки почни із себе!!!
Я проїдусь по міським,та  сільським чемпіонатам,і за місяць зберу команду,яка вам надере сраку,100%
А вам вручив би всім по автомату,і гейя....міняти!!!!!
Ответить
0
Yurii Bars
Звичайно тупим,бо коли "грає" попов,це капець,баскетболіст !!!!
Ответить
0
Фанькин кот
Начните с президента клуба.
Ответить
-2
